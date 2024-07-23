İnegöl Belediyesi, Yeni Mahalle Merkez Cami çevresinde yaptığı düzenleme çalışmaları ile mahalle meydanını daha kullanışlı hale getirdi.BURSA (İGFA) - İnegöl’ün dört bir yanında eksiklikleri gidermek adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, Yeni Mahalle Merkez Cami ve mahalle meydanında parke taş ile yeşillendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmaların sonlandığı ve daha temiz bir merkez haline getirilen Yeni Mahalle meydanına İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Yeni Mahalle Muhtarı Mahmut Akbal, İnegöl Belediye Başkan Yardımcıları, daire müdürleri, AK Parti İnegöl İlçe Yöneticileri, meclis üyeleri ile birlikte ziyaret gerçekleştirdi.

PARKE TAŞ VE YEŞİLLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPILDI

İnegöl Belediyesi tarafından Yeni Mahalle meydanını daha kullanışlı hale getirilen çalışmalarda 1200 metrekare parke taşı, 300 metretül bordür kullanıldı. Ayrıca cami bahçesindeki oturma alanlarının yenilenmesi, yeşillendirme çalışmaları ve sulama sisteminin bakım yapılmasıyla yeni bir yaşam alanına kavuşan Yeni Mahalle sakinleri Başkan Alper Taban’a teşekkürlerini iletti.

Mahalle meydanında vatandaşlarla bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Başkan Alper Taban, ‘’Yeni Mahalle Merkez Cami bahçesi olmak üzere mahallemizin meydanında düzenleme çalışmaları yaptık. Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüklerimiz bünyesinde yaptığımız çalışmalar neticesinde mahallemiz yeni bir yaşam alanına kavuştu. Eksikliklerimizi bir bir gidermek için gayret içerisindeyiz. Dönemimiz boyunca şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz.

İnegöl Belediyesi olarak yaşamın olduğu her alanda çalışmalar yapıp vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıracağız. Bu konuda bizlere destek olan muhtarlarımız başta olmak üzere çalışma arkadaşlarımız ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnegöl için el birliğiyle çalışmaya devam.’’ dedi.