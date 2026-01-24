Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı'nda nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samurunun görüntülendiğini bildirdi.
SEFER DEMİR - HABER ÖZEL TV
ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yedigöller Milli Parkı'nda kaydedilen su samuru görüntülerine yer verdi.
Paylaşımında doğanın korunmasına yönelik çalışmalara dikkat çeken Yumaklı, 'Doğanın sevimli misafirlerinin, korunan alanlarımızda özgürce yaşaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.
Su samuru, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve korunması gereken türler arasında bulunuyor.
Yedigöller Milli Parkı, zengin biyolojik çeşitliliği ve doğal yaşam alanlarıyla birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor.