Yedigöller Milli Parkı, zengin biyolojik çeşitliliği ve doğal yaşam alanlarıyla birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor.

Su samuru, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve korunması gereken türler arasında bulunuyor.

Paylaşımında doğanın korunmasına yönelik çalışmalara dikkat çeken Yumaklı, 'Doğanın sevimli misafirlerinin, korunan alanlarımızda özgürce yaşaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yedigöller Milli Parkı'nda kaydedilen su samuru görüntülerine yer verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı'nda nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samurunun görüntülendiğini bildirdi.

