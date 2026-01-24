İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, 25 Ocak Pazar günü metro hattında başlayacak çalışmalar nedeniyle Fahrettin Altay - Narlıdere Kaymakamlık arasında 552 numaralı ring seferini hizmete alacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Metrosu'nda güvenliği artırmak amacıyla Fahrettin Altay İstasyonu'ndaki dört demiryolu makası yenilenecek. 25 Ocak Pazar günü başlayacak çalışmalar nedeniyle Fahrettin Altay ile Narlıdere Kaymakamlık istasyonları arasında metro seferleri geçici olarak durdurulacak. Makas değişim çalışmalarının 2 Şubat'a kadar tamamlanması planlanıyor. Bu süre içinde ulaşımın aksamaması amacıyla ESHOT 552 numaralı ring hattı hizmete alınacak. 25 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Fahrettin Altay ile Narlıdere Kaymakamlık arasında çalışacak hatta; hafta sonu ilk sefer 06.00'da, hafta içi 05.45'te başlayacak ve son sefer 00.00'da gerçekleşecek.