Hollanda'nın tanınmış yazarlarından Özlem Ok, Rotterdam'da 11 yıldır hizmet veren Atatürk ve Çanakkale Müzesi'ni ziyaret etti. Tarihi objeleri yerinde inceleyen Ok, müzenin gurbetteki Türk toplumu için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Müzedeki savaş dönemine ait eserlerden derinden etkilendiğini belirten Hollanda'nın tanınmış yazarlarından Özlem Ok, 'Bu müze, tarihimizi Avrupa'nın kalbinde yaşatan çok kıymetli bir hafıza merkezi. Herkesin bu atmosferi soluması gerekir.' ifadelerini kullandı.

Müze kurucusu Bülent Türker, yazarın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Özlem Ok gibi değerli bir kalemi müzemizde ağırlamak bizim için onurdur. Kendisiyle tarihimiz ve toplumsal bilincimiz üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik' dedi.

Ziyaret sonunda Bülent Türker, müzenin kapılarının her zaman açık olduğunu hatırlatarak; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara özel tarih etkinlikleri düzenleyeceklerinin müjdesini verdi.

Rotterdam Atatürk ve Çanakkale Müzesi, sunduğu zengin koleksiyonla Avrupa'da tarih bilincini diri tutmaya devam ediyor.