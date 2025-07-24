Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Çocuk Yaz Spor Okulu kapsamında Sazova’daki Coşkun Halıcı Su Sporları Merkezi’nde 8-17 yaş arası çocuklara yönelik kano eğitimleri büyük ilgi görüyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Çocuk Yaz Spor Okulu etkinlikleri, bu yaz da çocukların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmelerini ve spora yönelmelerini amaçlayan program kapsamında düzenlenen kano eğitimleri, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisinde yer alan Coşkun Halıcı Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen eğitimlerde, 8 ile 17 yaş aralığındaki çocuklar, su sporlarıyla tanışarak hem eğleniyor hem de temel kano becerilerini öğreniyor.

Durgunsu kano branşında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen yaz okulu faaliyetlerinde 6 grup halinde toplam 70 öğrenciye eğitim veriliyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, su sporlarının çocukların fiziksel gelişimi kadar sosyal becerilerine de katkı sağladığını belirterek, eğitimlerin yaz boyunca devam edeceğini ifade etti.