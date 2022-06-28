Cüneyt Arkın nerede toprağa verilecek?

Ani ölümüyle Türkiyeyi yasa bağan, çok sayıda filmde oynayan, sanat için tıp doktorluğu mesleğini bile yapmayan Cüneyt Arkın'nın nerede toprağa verileceği merak konusu oldu. Sevenleri sosyal medyadan bu sorunun cevabını aradı. İlk cevap sanatçı meslektaşı

Tamer Yiğit'ten geldi. Tamer Yiğit yakın dostu Cüneyt Arkın için 30 Haziran perşembe günü saat 10.00'da AKM'de helalleşme töreni yapılacağını, yapılacak tören sonrası, cenaze namazı öğle namazına mütaikip Teşvikiye Camii'nde kılınacağını açıkladı. . Cüneyt Arkın, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.