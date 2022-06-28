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Cüneyt Arkın nerede toprağa verilecek?
Türkiye'yi yasa boğan ünlü olyunca Cüneyt Arkın'ın nerede toprağa verileceği merak ediliyor. Arkın'ın sevenleri cenaze töreninin hangi camide nerede yapılacağını ve hangi mezarlıkta toprağa verileceğini soruyor.
YAŞAM 28.06.2022, 12:49 Murat Aydın
Ani ölümüyle Türkiyeyi yasa bağan, çok sayıda filmde oynayan, sanat için tıp doktorluğu mesleğini bile yapmayan Cüneyt Arkın'nın nerede toprağa verileceği merak konusu oldu. Sevenleri sosyal medyadan bu sorunun cevabını aradı. İlk cevap sanatçı meslektaşı
Tamer Yiğit'ten geldi. Tamer Yiğit yakın dostu Cüneyt Arkın için 30 Haziran perşembe günü saat 10.00'da AKM'de helalleşme töreni yapılacağını, yapılacak tören sonrası, cenaze namazı öğle namazına mütaikip Teşvikiye Camii'nde kılınacağını açıkladı. . Cüneyt Arkın, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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