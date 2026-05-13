Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 35 lira olarak açıkladı. Geçen yıl 25,44 lira olan fiyat yaklaşık yüzde 38 oranında artırıldı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında kilogramı 25,44 lira olan yaş çay bedeli, 2026 yılı için 35 lira olarak belirlendi.

Açıklamada, 2025 yılında yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleştiği belirtildi.

ÇAYKUR'un ise 49 yaş çay fabrikasında toplam 823 bin ton yaş çay alımı yaptığı ifade edilirken, 2026 yılında da ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflediği bildirildi.