Önceki Dönem Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 'Enflasyonla mücadele için sulama yatırımlarının tamamlanması, sözleşmeli üretim, stratejik ürün üretim dengesi takibi ve kurumlararası koordinasyonun artırılması önemlidir.' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen 'Ortak Gelecek İçin Ortak Akıl, Vizyon Arayışları' toplantısının bu ayki konuğu önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli oldu.

İş dünyası, bürokrasi, akademi ve sivil toplum temsilcilerinin geniş katılım sağladığı programda Pakdemirli, 'Stratejik Bir Sektör Olarak Gıda, Enflasyonsuz Baskı ve Sürdürülebilirlik' başlıklı kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

İzmir Ekonomi Kulübü Başkanı Dr. Sıddık Topaloğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantının moderatörlüğünü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Ayşe Şahin İpek üstlendi.

Toplantıda; tarım politikaları, gıda arz güvenliği, fiyat istikrarı, üretim planlaması, su yönetimi ve kurumsal reformlar gibi hayati başlıklar ele alınırken, Türkiye tarımının mevcut durumu ve geleceğine ilişkin önemli değerlendirmeler paylaşıldı.

TÜRKİYE'NİN TARIMSAL GÜCÜ VE ÜRETİM KAPASİTESİ

Türkiye'nin sahip olduğu iklim çeşitliliği, verimli toprak yapısı ve üretim kapasitesi sayesinde dünyanın önemli tarım ülkeleri arasında yer aldığı vurgulandı.

Tarım ve gıda ürünleri ihracatında Türkiye'nin net ihracatçı konumunu sürdürdüğünü belirten Pakdemirli; fındık, kuru kayısı, incir, kiraz, ayva ve haşhaş tohumu üretiminde dünya liderliğine, birçok sebze ve meyvede ise küresel ölçekte güçlü üretim kapasitesine dikkat çekti.

Tarım sektörünün yalnızca ekonomik bir alan değil; aynı zamanda milli güvenlik, toplumsal istikrar ve stratejik kalkınma başlığı olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

TARIMDA VERİ YÖNETİMİ VE KURUMLARARASI KOORDİNASYON

Tarım sektöründeki üretim, tüketim, ithalat ve ihracat verilerinin daha şeffaf ve sürdürülebilir şekilde takip edilmesi amacıyla dijital altyapıların güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda dijital bir 'Tarım Bilgi Portalı' oluşturulmasının, sektör verilerinin sağlıklı yönetimi açısından önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

Tarımda geçmiş başarıların sürdürülebilir olması için kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve ortak çalışma kültürünün güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

TARIMDA BEREKET, EKONOMİDE UYUM

Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda tarım ve gıda sektörünün yeniden stratejik bir alan haline geldiğine dikkat çekildi.

Kırsal üretim yapısının güçlendirilmesi, gençlerin ve kadınların üretime daha aktif katılımını sağlayacak modellerin geliştirilmesi ve köy yaşamının üretim odaklı desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Tarım sektöründe teknoloji odaklı üretim anlayışının yaygınlaşmasının önemine değinilirken; dijital tarım uygulamaları, veri yönetimi, yapay zekâ destekli sistemler ve modern üretim tekniklerinin geleceğin tarım vizyonunda belirleyici rol oynayacağı kaydedildi.

SU VE SULAMA YATIRIMLARININ STRATEJİK ÖNEMİ

Toplantının en önemli başlıklarından birini ise su yönetimi ve sulama yatırımları oluşturdu.

İklim değişikliği, kuraklık riski ve küresel gıda krizleri karşısında modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasının stratejik önem taşıdığı vurgulandı.

Tarımda suyun yalnızca bir üretim girdisi olmadığı; aynı zamanda geleceğin üretim güvenliği açısından hayati bir unsur olduğu ifade edildi.

Akıllı sulama sistemleri, verimli su kullanımı ve sulama altyapılarının güçlendirilmesiyle hem üretim maliyetlerinin düşürülebileceği hem de verimliliğin artırılabileceği belirtildi.

TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YERLİ ÜRETİCİ

Tarımda sürdürülebilir büyümenin sağlanabilmesi için sözleşmeli üretim modelinin önemine dikkat çekilirken, yerli üreticinin korunması ve desteklenmesinin temel öncelik olması gerektiği ifade edildi.

Yerel üreticinin güçlendirilmesi, kooperatifleşmenin desteklenmesi ve üreticinin pazardaki rekabet gücünün artırılmasının hem kırsal kalkınmaya hem de fiyat istikrarına katkı sağlayacağı belirtildi.

Büyük market zincirlerinde yerel üreticiyi destekleyen uygulamaların yaygınlaştırılmasının üretici ile tüketici arasındaki dengeyi güçlendireceği kaydedildi.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Toplantıda, yerli üretimin güçlendirilmesi, gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarı, genç çiftçilerin ve kadın üreticilerin desteklenmesi, tarımda teknoloji ve dijital dönüşüm, su ve sulama yatırımlarının stratejik önemi, üretici ile tüketici arasındaki dengenin korunması, tarımda uzun vadeli planlama ve kurumlar arası koordinasyon başlıklarına özellikle dikkat çekildi.

Ayrıca tarımda suyun korunmasının yalnızca ekonomik değil, stratejik bir milli mesele olduğu vurgulanırken; modern sulama sistemleri, verimli su kullanımı ve sürdürülebilir üretim anlayışının geleceğin tarım politikalarında belirleyici rol oynayacağı ifade edildi.