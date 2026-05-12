Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile personeli buluşturan Kayseri Kariyer Merkezi, Nisan ayında 252 istihdama aracılık etti.

KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Kariyer Merkezi, iş arayan ile işvereni buluşturma noktasında köprü görevi üstlenmeyi sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin istihdama yönelik kuruluşu Kayseri Kayseri Merkezi, her ay olduğu gibi Nisan ayında da istihdamına aracı olduğu vatandaşların yüzünü güldürdü.

Bu çerçevede Kayseri Kariyer Merkezi, Nisan ayında 252 vatandaşın istihdamına katkı sağladı. Merkez ayrıca 1 aylık süre zarfında 27 bin 568 SMS yönlendirmesi, 499 başvuru, 309 ilan ve bin 105 işçi talebinin sevk ve idaresini gerçekleştirdi.

Sanayi ve ticaret şehir Kayseri'de hem mal hem de hizmet sektöründe oluşan eleman ihtiyacı ile iş gücünü takip ederek işçi ile işvereni bir araya getirmeye gayret eden Kayseri Kariyer Merkezi, faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları ile dayanışma halinde istihdama yönelik aracılık yapan Kayseri Kariyer Merkezi, iş birliği yaptığı 13 kurum ve kuruluş ile bu önemli görevi yerine getiriyor.