ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mart ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 2,76, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 27,24 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,50, işçilik endeksi yüzde 1,54 artarken; yıllık bazda malzeme maliyetleri yüzde 25,61, işçilik maliyetleri ise yüzde 30,07 yükseldi.

Bina inşaatı maliyet endeksi mart ayında aylık yüzde 1,89, yıllık yüzde 26,26 artış kaydetti. Bu alanda malzeme endeksi aylık yüzde 2,23, işçilik endeksi ise yüzde 1,33 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri yüzde 24,17, işçilik maliyetleri yüzde 29,76 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise dikkat çekici yükseliş gösterdi. Endeks, mart ayında aylık yüzde 5,63, yıllık yüzde 30,46 arttı. Bu kategoride malzeme endeksi aylık yüzde 7,48 yükselirken, işçilik endeksi yüzde 2,28 artış gösterdi.

Yıllık bazda malzeme maliyetleri yüzde 30,09, işçilik maliyetleri ise yüzde 31,16 olarak hesaplandı.