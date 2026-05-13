LEGO Foundation'ın yıllık toplantısında, Yönetim Kurulu Agnete Kirk Kristiansen'i Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçti. LEGO Group'un sahibi olan Kirk Kristiansen ailesinin dördüncü nesil üyesi olan Kristiansen, vakfın 1986 yılında kurulmasından bu yana beşinci başkanı oldu.

ACCESS Newswire / BILLUND, DANİMARKA (İGFA) - Agnete Kirk Kristiansen, 2023 yılından bu yana LEGO Foundation'da Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu ve bu görevden ayrılarak Başkan Yardımcılığı görevini üstlenecek olan kardeşi Thomas Kirk Kristiansen'in yerini aldı. LEGO Foundation'daki rolüne ek olarak Agnete Kirk Kristiansen, LEGO Group'un %75'ine sahip olan aileye ait holding ve yatırım şirketi KIRKBI A/S'te de Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Yeni Başkan olarak Agnete Kirk Kristiansen, LEGO Foundation'ın dünya genelindeki çocuklar için daha parlak bir gelecek inşa etmedeki rolünü vurgulayarak, 'LEGO Foundation Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmekten ve çocuklar için yürüttüğümüz önemli çalışmaları sürdürmekten büyük onur duyuyorum. Vakıf, 40 yılı aşkın süre önce kurulduğundan bu yana ailemiz için çok özel bir yere sahiptir. Çocuklar için olumlu bir fark yaratma sorumluluğu ailemizin temel değerlerinden biridir ve her çocuğun gelişme ve büyüme fırsatına sahip olması gerektiğine güçlü şekilde inanıyorum. Bu misyona katkıda bulunmaktan ve onu ileri taşımaya yardımcı olmaktan gurur duyuyorum' dedi.

Başkanlık değişimi, Agnete'nin kar amacı gütmeyen Ole Kirk's Fond Vakfı'nda Yönetim Kurulu Başkanı görevine gelmesinden bir yıl sonra gerçekleşti. Bu geçiş ile birlikte, sahip ailede dördüncü nesil aktif sahiplik ve katılımını daha da genişletmektedir.

Görevini devreden Başkan Thomas Kirk Kristiansen, 'Son 10 yıldır LEGO Foundation Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmak benim için bir ayrıcalıktı ve bu görevi şimdi Agnete'ye devretmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kendisi vakfın misyonuna derinden bağlıdır ve herkes için bir çocukluk sağlama hedefini ileriye taşımak için elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum. Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu süre boyunca vakfın mevcut stratejisinin şekillendirilmesinde önemli bir rol oynadı ve şimdi Başkan olarak görevi devralırken aile içindeki aktif sahiplik ve katılımı LEGO ekosistemi genelinde daha da genişletiyoruz' dedi.

2016 yılından bu yana LEGO Foundation Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Thomas Kirk Kristiansen, bu süre zarfında vakıf, dünya genelindeki ortak kuruluşlar aracılığıyla çocukların gelişimini desteklemek amacıyla 15 milyar Danimarka Kronu'ndan (2 milyar Euro) fazla hibe sağlamıştır.

Agnete Kirk Kristiansen, '40 yıldır LEGO Foundation, topluma geri vermeye ve çocuklar için daha iyi bir dünya inşa etmeye odaklanmaktadır. Ailelerin ve toplulukların bize duyduğu güvenin farkındayız ve bu sorumluluğu asla hafife almıyoruz. En zorlu koşullarda bile vakıf, bir çocuğun yüzüne gülümseme getirebilir, her seviyedeki öğrenciyi destekleyebilir ve hayatlarını değiştirebilir. Bunu en yüksek hassasiyet ve sorumlulukla gerçekleştiriyoruz' dedi

LEGO Group'un ortak sahiplerinden biri olarak sürdürülebilir gelişimini desteklemenin yanı sıra LEGO Foundation, eğitim, araştırma ve çocuk gelişimi alanlarındaki girişimleri finanse ederek ve Brac, IRC, UNICEF, Save the Children ve Norwegian Refugee Council gibi kuruluşlarla yakın iş birliği içinde çalışarak hayırseverlik misyonunu sürdürmektedir.

LEGO FOUNDATİON YÖNETİM KURULU'NDA DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Agnete ve Thomas Kirk Kristiansen'in Başkan ve Başkan Yardımcısı olarak görev değişimi yapmalarının yanı sıra, Mayıs ayındaki toplantıda LEGO Foundation Yönetim Kurulu, hayırseverlik, eğitim ve sivil toplum liderliği alanlarında geniş deneyime sahip Ingrid Stange'i Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçti. Ayrıca LEGO Group'un eski CEO'su Jørgen Vig Knudstorp ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun eski Genel Sekreteri El Hadji Amadou Gueye Sy (As), sırasıyla 16 ve 4 yıllık hizmetlerinin ardından Yönetim Kurulu'ndan ayrıldı.

Thomas Kirk Kristiansen, görevden ayrılan iki Yönetim Kurulu üyesine katkılarından dolayı teşekkür ederek, 'Yönetim kuruluna önemli katkılar sağlayacak tamamlayıcı uzmanlığa sahip Ingrid'i aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda As'a çalışmalarımıza yön vermede sunduğu değerli katkılar için teşekkür ediyorum. Jørgen'e ise vakfa olan sarsılmaz bağlılığı için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Uzun görev süresi boyunca vizyonumuzu ve stratejimizi şekillendirmede önemli rol oynadı ve her zaman çocuklara odaklı yaklaşımını korudu' diye sözlerine ekledi.

Ayrıca 2021 yılından bu yana Yönetim Kurulu üyesi olan Malou Aamund, Vakfın İkinci Başkan Yardımcısı görevine getirildi.

AGNETE KİRK KRİSTİANSEN'İN BİYOGRAFİSİ:

LEGO Foundation

2026 - Yönetim Kurulu Başkanı

2023 - 2026 Yönetim Kurulu İkinci Başkan Yardımcısı

2008'den itibaren Yönetim Kurulu Üyesi

KIRKBI A/S

2024 - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Centre for ADHD+, Aarhus, Danimarka

Kurucu

Ole Kirk's Fond

2025 - Yönetim Kurulu Başkanı

Eğitim

Psikoloji, Aarhus Üniversitesi, 2010

Mevcut ve Gecmişteki Diğer görevlerı:

KIRK83 Holding ApS, İcra Yöneticisi

Ruca, Danışma Kurulu Üyesi

LEGO sahibi ailenin dördüncü nesil temsilcisi

Aile şirketleri, uzun vadeli yönetişim ve yönetim kurulu çalışmaları konusunda geniş deneyim

LEGO Foundation Yönetim Kurulu

Agnete Kirk Kristiansen - Başkan

Thomas Kirk Kristiansen - Birinci Başkan Yardımcısı

Malou Aamund - İkinci Başkan Yardımcısı

Hilary Pennington - Üye

Ingrid Stange - Üye

LEGO Foundation Yönetim Kurulu Başkanları

1986 - 1993: Gotfred Kirk Kristiansen

1993 - 2000: Bent Skov

2000 - 2016: Kjeld Kirk Kristiansen

2016 - 2026: Thomas Kirk Kristiansen

2026 - : Agnete Kirk Kristiansen

LEGO FOUNDATİON HAKKINDA

LEGO Foundation, LEGO Group'un yüzde 25 sahipliğini elinde bulunduran Danimarka merkezli bir kurumsal vakıftır. Vakıf, dünya genelindeki iş ortaklarıyla birlikte çocukların ihtiyaçlarını desteklemek ve çocukluğun değerini savunmak için çalışmaktadır. Hem hayırsever bağışlar hem de etki yatırımları aracılığıyla vakıf, her çocuğun her yerde gelişmesi ve büyümesi için gerekli koşulları oluşturmayı amaçlamaktadır.

