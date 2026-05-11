Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İstanbul'da Belçika Kraliçesi Mathilde ve üst düzey heyetle bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesi mesajı verildi.

İSTANBUL (İGFA) - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Mathilde ve beraberindeki üst düzey heyetle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.

'Belçika Ekonomi Misyonu' kapsamında yapılan toplantıya Belçikalı bakanlar ve bölgesel liderlerden oluşan geniş bir heyet de katıldı.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ MASAYA YATIRILDI

Görüşmede Türkiye ile Belçika arasındaki mevcut ekonomik ilişkiler ve ticaret hacmi stratejik boyutuyla ele alındı. Taraflar, işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunda ortak irade ortaya koydu.

Bakan Bolat, Belçika'nın 200'den fazla şirket ve 420 iş insanıyla gerçekleştirdiği üst düzey ziyareti 'önemli ve anlamlı' olarak nitelendirdi. İki ülke arasındaki siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkilerin güçlü bir zemine sahip olduğunu vurgulayan Bolat, ticaret ve yatırım alanlarında önemli bir gelişme potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Ziyaretin, Türkiye-Belçika ekonomik ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması açısından kritik bir adım olduğu değerlendirildi.