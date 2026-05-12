Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2025 yılında yüzde 52,2 artışla 4 trilyon 567 milyar liraya ulaştığını açıkladı. e-ticaretin toplam ticaretteki payı yüzde 19,5'e yükselirken, sektörde en büyük payı yemek, giyim ve elektronik alanları aldı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu 2025 Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dijital ticarette güçlü büyümesini sürdürdüğünü söyledi.

Bakan Bolat, 2025 yılında Türkiye'de e-ticaret hacminin yıllık bazda yüzde 52,2 artarak 4 trilyon 567 milyar liraya ulaştığını belirtti. Dolar bazında hacmin yaklaşık 115,5 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Bolat, e-ticaretin toplam ticaret içindeki payının yüzde 19,5 seviyesine çıktığını kaydetti. Perakende e-ticaret hacminin ise yüzde 51,8 artışla 2 trilyon 457 milyar liraya yükseldiğini açıklayan Bolat, 2019-2025 döneminde sektörün Türk lirası bazında yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 83,7 olduğunu söyledi.

Bakan Bolat, 2025 yılında yaklaşık 6 milyar genel e-ticaret işlemi gerçekleştirildiğini aktararak, e-ticaret yapan işletmelerin yüzde 75'inin şahıs işletmesi olduğunu ifade etti. Türkiye genelinde geçen yıl 634 bin işletmenin e-ticaret faaliyeti yürüttüğünü belirten Bolat, en yoğun faaliyet gösteren sektörlerin yemek, giyim-ayakkabı ve elektronik olduğunu açıkladı.

Harcamalarda kadın kullanıcıların öne çıktığını belirten Bolat, e-ticaret hacminin yüzde 56'sının kadınlar tarafından gerçekleştirildiğini, işlem adedi bazında ise kadınların payının yüzde 75'e ulaştığını söyledi. En yoğun alışveriş yapan yaş grubunun ise 25-34 yaş aralığı olduğu bildirildi.

Hızlı teslimat modelinin de büyümeye devam ettiğini kaydeden Bakan Bolat, hızlı ticaret hacminin geçen yıl yüzde 55,6 artarak 388 milyar liraya çıktığını ifade etti. Ortalama kargo teslim süresinin son iki yılda 46 saatten 42,2 saate gerilediğini belirten Bolat, siparişlerin yüzde 53'ünün 24-48 saat içinde teslim edildiğini söyledi. e-İhracat tarafında da büyümenin sürdüğünü vurgulayan Bolat, geçen yıl 5,1 milyar dolarlık döviz girdisi sağlandığını açıkladı. Bakanlık olarak e-ihracatı desteklemeye devam edeceklerini belirten Bolat, Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu, Körfez ve Afrika pazarlarında dijital ticaret alanında büyümeyi hedeflediğini söyledi.

Toplantıda sektör temsilcileri de Türkiye'nin güçlü lojistik altyapısı ve dijital ticaret kapasitesi sayesinde bölgesel bir e-ticaret merkezi olma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.