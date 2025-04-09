Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaş almış Başkentlilere yönelik sosyal ve ekonomik desteklerini sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, yalnız yaşayan yaşlılara sıcak yemek, ev temizliği ve sağlık hizmetleri sunulurken, ihtiyaç sahibi emeklilere Başkent Kart aracılığıyla aylık 1500 TL emekli desteğinin yanı sıra 600 TL’lik protein ve kış aylarında doğal gaz desteği veriliyor. Ayrıca, alzheimer hastaları için özel merkezler ve yaşlılara ücretsiz tatil kampları sunuluyor.

Kentte yaşayan yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal ve ekonomik desteklerini kesintisiz olarak sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla, yaşlıların sosyal hayata katılımı teşvik edilirken, temel ihtiyaçları da karşılanıyor.

EMEKLİ LOKALLERİYLE SOSYAL HAYATA KATILIM

Yaşlıların sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla hizmet veren Emekli Lokalleri ve Etkinlik Merkezleri, kentin dört bir yanında faaliyet göstermeye devam ediyor. Altınpark, Dikmen, Hasanoğlan, Sincan, Batıkent ve Demetevler gibi bölgelerde bulunan lokallerde, yaşlılara keyifli vakit geçirebilecekleri ortamlar sunuluyor. Merkezlerde düzenlenen çeşitli etkinlik ve buluşmalar sayesinde yaşlılar hem sosyalleşiyor hem de günlük hayatlarına hareket katıyor.

Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi yalnız yaşayan ve yemek hazırlamakta zorlanan yaşlılara günlük sıcak yemek ve kahvaltı hizmeti sunuyor. Ayrıca ev temizliği, bakım-onarım, berber ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlar da belediye ekipleri tarafından karşılanıyor. Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi ise hastalar için zihinsel ve fiziksel aktiviteler sağlarken, hasta yakınlarına yönelik rehberlik desteği veriyor.

ÜCRETSİZ TATİL KAMPLARIYLA MORAL DESTEĞİ

Yaş almış vatandaşların sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla düzenlenen tatil kampları, Akçay, Akçakoca ve Kızılcahamam’da ücretsiz konaklama ve yemek imkânı sunuyor. Ekonomik destekler kapsamında ise ihtiyaç sahibi emeklilere Başkent Kart aracılığıyla 1500 TL emekli desteği, 600 TL protein desteği ve kış aylarında doğal gaz desteği veriliyor.