Başkent'in tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla geziler düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarihi İpek Yolu rotasını da gezi listesine ekledi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı, Ankara'nın tarihi ve turistik potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirdiği ilçe gezilerinde yeni rotaları vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Tarihi İpek Yolu'nun Ankara sınırları içerisinde kalan Ayaş, Güdül, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerini kapsayan güzergâh, ABB'nin ilçe gezileri rotalarına dâhil edildi.

İpek Yolu'nun Ankara'daki izlerini vatandaşlara tanıtmayı amaçlayan rota kapsamında; tarihi yapılar, ticaret merkezleri, manevi alanlar ve doğal güzellikler bir arada ziyaret ediliyor.

NALLIHAN VE AYAŞ'TA İPEK YOLU İZLERİ

İpek Yolu rotası kapsamında gerçekleştirilen Nallıhan-Ayaş gezisinde vatandaşlar, Nallıhan Kuş Cenneti, Çayırhan, Nallıhan İlçe Merkezi ve Tarihi Kocahan Çarşısı'nı ziyaret ediyor.

Ayaş etabında ise ilçenin tarihi evleri ve yapıları, Bünyamin Ayaşi Hazretleri Camii ve Türbesi, Şeyh Muhyiddin Camii, Ulu Camii, İskender Sultan Türbesi, tarihi çeşmeler ve Ayaşi Çeşmesi geziliyor. Tarihi sokaklarda gerçekleştirilen yürüyüşle ilçenin kültürel mirası yerinde tanıtılıyor.

Program kapsamında vatandaşlara yöresel ürünleri tanıma ve alışveriş imkânı da sunulurken, Şelale Park ve Kirazdibi Göleti'nde kısa molalar veriliyor.