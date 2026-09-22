Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sahipsiz kedilere yönelik hizmet veren Mobil Kısırlaştırma Ünitesi, Beach Park ve AKM Parkı'nın ardından bu kez Karaalioğlu Parkı'nda hizmet vermeye başladı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce Beach Park ve AKM Parkı'nda hizmet veren Mobil Sahipsiz Kedi Kısırlaştırma Ünitesi, bu kez Karaalioğlu Parkı'na yerleştirildi. 6 Kasım'a kadar park içerisinde hizmet verecek ünitede sahipsiz kedilerin kısırlaştırma operasyonları randevulu olarak gerçekleştiriliyor.

KISIRLAŞTIRMA VE AŞI UYGULAMALARI YAPILIYOR

Veteriner Hekim Tayfun Kazan, Mobil Kısırlaştırma Ünitesi'nin 6 Kasım'a kadar Karaalioğlu Parkı'nda hizmet vereceğini belirterek, 'Vatandaşlarımız sokakta veya parkta baktıkları kediler için Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden randevu alarak Mobil Kısırlaştırma Ünitemize başvurabilir.

Burada kedilerin kısırlaştırma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ardından iç ve dış parazit uygulamaları ile kuduz aşıları yapılarak kediler vatandaşlarımıza teslim ediliyor. Vatandaşlarımız bir gün boyunca kedilerin bakımını yaptıktan sonra onları yaşadıkları bölgeye geri bırakabiliyor.

Randevu sisteminde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup halinde kendilerine uygun saatleri seçebiliyorlar' dedi.