Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, sanat ve teknolojiyi bir araya getiren kentin binlerce yıllık tarihini ileri dijital teknolojiler eşliğinde keşfetmesini sağlayan Gaziantep Dijital Müze (GDM), açıldığı günden bu yana yaklaşık 65 bin ziyaretçiyi ağırladı.

GAZİANTEP (İGFA) - Yenilikçi teknolojilerle sanat deneyimini buluşturan dijital müze, Gaziantep'in tarihi gelişimini kronolojik bir anlatımla sunarken, güçlü görsel ve işitsel içeriklerle geçmişi günümüze taşıyarak her yaştan ziyaretçiye etkileyici ve öğretici bir deneyim yaşatıyor.

Özellikle gençlerin ve çocukların ilgisini çeken müze, geleneksel müze anlayışından farklı olarak görsel ve işitsel teknolojileri kullanarak kentin önemli kültür duraklarından biri olma yolunda ilerliyor.

Dönemsel olarak yenilenen tematik film gösterimleriyle Gaziantep'in kültürel mirası, Milli Mücadele ruhu, gastronomisi, geleneksel yaşamı ve kentin farklı dönemlerine ışık tutan hikayeler yenilikçi bir bakış açısıyla ziyaretçilere aktarılıyor.

Kültürel mirası dijital teknolojiyle buluşturan müzede, tarih anlatımlarının yanı sıra dönemsel olarak yenilenen tematik ve sanatsal gösterimlere de yer veriliyor.

Yaklaşık 17 dakika süren gösterim boyunca izleyiciler, 250 metrekarelik alanda sunulan 32K çözünürlüklü sürükleyici (immersive) görüntü ve ses deneyimi sayesinde kendilerini anlatının bir parçası gibi hissediyor.