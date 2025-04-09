Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesini artıracak önemli bir yatırım olan AKUT Kocaeli Eğitim ve Operasyon Merkezi’ni hizmete açtı.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlık kapsamında önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Türkiye’nin köklü arama kurtarma kuruluşlarından AKUT’un Kocaeli ekibi ile işbirliği içinde hayata geçirilen AKUT Kocaeli Eğitim ve Operasyon Merkezi hizmete alındı.

HAZIRLIK VE MÜDAHALE KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi afetlere hazırlık kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda şehir için hayati önem taşıyan ve önemli bir hizmet olan, İzmit Sanayi Mahallesi Özburçak Sokak üzerinde bulunan AKUT Kocaeli Eğitim ve Operasyon Merkezi’nin açılışı dualar eşliğinde gerçekleşti. Projenin öncüsü olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni merkezle birlikte şehirdeki afet hazırlık ve müdahale kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Dualarla faaliyete alınan merkezin açılışına; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan, AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, AKUT yetkilileri, belediye temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, toplumun afetlere karşı dayanıklılığının önemine vurgu yaptı. Yıldırım, “Türk milleti olarak tarih boyunca afetler başta olmak üzere birçok zorlukla karşılaştık ve her zaman dayanışma ile bu zorlukların üstesinden geldik. Bu yeni merkez de birlikte hareket etme bilincimizin bir ürünüdür. Afet öncesi hazırlık aşamasında gönüllü sivil toplum kuruluşlarını desteklemek üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın liderliğinde çalışmalarımız sürekli olarak artarak devam edecektir” dedi.

3 BİN GÖNÜLLÜ EĞİTİM ALDI

Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan, ise yaptığı konuşmada Kocaeli’de akredite olan 15 arama kurtarma ekibinin olduğunu vurguladı. Bunun dışında arama kurtarma eğitimlerini tamamlayan 23 ekibin daha olduğunu söyleyen Koçan, “Arama kurtarma eğitimi almış 3 binin üzerinde gönüllüye sahibiz. Afetlere hazırlıklı olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi ise yeni yerleşkenin afet müdahalelerinde hızlı ve etkili bir rol oynayacağını belirterek, “Bu merkez sayesinde hem yerel hem de ulusal düzeyde afetlere müdahale kapasitemiz artacak” dedi. Akverdi ayrıca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin projeye verdiği destek için teşekkür etti.