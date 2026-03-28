Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) geçtiğimiz günlerde geçirdiği elim bir trafik kazası sonrası vefat eden ERÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Yaren Mercan için anma programı düzenlendi.

KAYSERİ (İGFA)- ERÜ Tıp Fakültesi dersliklerinde düzenlenen programa; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, Sağlık Bilimleri Fakültesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. ilhami Çelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile akademisyenler, öğrenciler ve Yaren Mercan'ın arkadaşları ile ailesi katıldı.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Üniversite olarak tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, Yaren'in ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun da konuşmasında fakülte olarak derin bir acı içerisinde olduklarını belirterek, 'Kelimelerin yetmediği, yalnızca inancımızın bizi ayakta tutabildiği bir anı yaşıyoruz' diye konuştu.

Yaren Mercan'ın arkadaşları ve ailesinin de söz alarak Yaren ile anılarını paylaştığı program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle son buldu.