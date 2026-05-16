Kavşak düzenlemeleriyle trafiği daha akıcı ve güvenli hale getirmeye devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir uygulamayı da Darıca'da hayata geçirecek. Büyükşehir, Tuzla Caddesi ile Battalgazi Caddesi'nin kesişiminde yaptığı düzenleme ile yol güvenliğini had safhaya çıkartarak trafiğe nefes aldıracak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü ulaşım projelerini birer birer hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Darıca ilçesinde Tuzla Caddesi ile Battalgazi Caddesi'nin kesişiminde yürütülen kavşak düzenleme projesinde, son kat aşınma asfalt serimi dışında kalan tüm üstyapı çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında bin 500 metrekarelik alanda yaya kaldırım imalatı tamamlanırken, önümüzdeki günlerde ise toplam 2 bin ton asfalt serimi yapılacak.

ALTYAPI VE ENERJİ HATLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kavşak alanında bulunan 2 adet trafo köşkü yeniden konumlandırıldı. Trafik düzenlemesine uygun şekilde deplase işlemleri gerçekleştirilirken, bu düzenlemelerle bölgedeki altyapı yeni kavşak tasarımına uyumlu hale getirildi.

19 AYDINLATMA DİREĞİ MONTE EDİLECEK

Kavşak bölgesinde projelendirilen 19 adet aydınlatma direğinin 9'unun montajı yapıldı. Dekoratif aydınlatma direkleriyle hem gece görünürlüğü artırılacak hem de kavşağın daha güvenli ve estetik bir görünüme kavuşması sağlanacak.

TRAFİK AKIŞI DAHA DÜZENLİ HALE GELECEK

Proje tamamlandığında kavşakta trafik akışının daha kontrollü ve hızlı olması bekleniyor. Yeni düzenlemeye göre Battalgazi Caddesi'nden gelen araçlar dönel ada etrafından yönlendirilecek. Tuzla Caddesi üzerinde oluşturulan erken dönüş cepleri sayesinde bekleme süreleri azalacak, kavşakta trafik yoğunluğu daha dengeli dağıtılacak. Yapılan düzenleme ile hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli, akıcı ve modern bir ulaşım altyapısı sağlanacak.