Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Gıda Kontrol ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü tarafından, 9-15 Mayıs Çölyak Hastalığı Farkındalık Haftası kapsamında lise öğrencilerine yönelik bilgilendirici bir seminer düzenlendi.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen seminerde, Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Yüksek Gıda Mühendisi Aysun Oğuz Sezer tarafından öğrencilere çölyak hastalığı ve glütensiz beslenme konusunda bilgilendirici bir sunum gerçekleştirildi.

GLÜTENSİZ BESLENME KONUSUNDA BİLGİ VERİLDİ

Çölyak hastalığının tanımı, belirtileri ve tanı sürecine ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştiren Sezer, günlük yaşamda glüten içeren ürünlerin nasıl ayırt edileceği, etiket okuma alışkanlığının önemi ve çölyak hastalarının beslenme düzeninde dikkat etmesi gereken konular hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Seminerde ayrıca toplumda çölyak hastalığına yönelik bilinç düzeyinin artırılması gerektiğine dikkat çekilerek sağlıklı ve bilinçli beslenmenin önemine vurgu yapıldı.

GLÜTENSİZ ÜRÜNLERİN TADIMI YAPILDI

Seminerin ardından öğretmenler ve öğrenciler, TOBB MTAL Gıda Teknolojileri Bölümü atölyelerinde öğrenciler tarafından hazırlanan glütensiz kek, poğaça ve ekmeklerin tadımını gerçekleştirdi.

Program sonunda TOBB MTAL Okul Müdürü İsmail Peksöz tarafından, seminer dolayısıyla Gıda Mühendisi Aysun Oğuz Sezer'e teşekkür belgesi takdim edildi.