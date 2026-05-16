Çiğli Belediyesi'nin istihdam odaklı mesleki eğitim projeleri kapsamında hayata geçirilen istihdam garantili pastacılık ve ekmekçilik kurslarının ikinci dönemi başarıyla tamamlandı. Kursu bitiren 32 kursiyer sertifikalarını alırken, bazı kursiyerler mezun olur olmaz iş hayatına başladı.

İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası, İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP) ve Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle yürütülen projede, meslek sahibi olmak isteyen vatandaşlara hem teorik hem uygulamalı eğitim verildi. İkinci dönem için açılan kurslara toplam 95 kişi başvurdu. Yapılan değerlendirmeler ve yüz yüze mülakatların ardından 18-45 yaş aralığındaki 32 kursiyer eğitime katılmaya hak kazandı.

Sosyal Kapsayıcılığı Destekleyen Eğitim Programı

Toplam 300 saat süren eğitim programında kursiyerler; hamur hazırlama tekniklerinden ekmek üretimine, pastacılık uygulamalarından hijyen kurallarına kadar sektörün ihtiyaç duyduğu pek çok konuda eğitim aldı. Program sonunda kursiyerler sertifika almaya hak kazanırken, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel olarak istihdama kazandırılmaları hedeflendi. Kurs programının tamamlanmasının ardından 4 kursiyer ilk günden işbaşı yaptı.Kurs programının dikkat çeken yönlerinden biri de sosyal kapsayıcılığı desteklemesi oldu. Uluslararası koruma altındaki bireylerin de yer aldığı eğitimlerde farklı yaşam hikayelerine sahip kursiyerler aynı mutfakta birlikte üretim yaparak dayanışma kültürü oluşturdu.

Kursiyerlerden Yaratıcı Pasta Tasarımları

Sertifika töreninin ardından düzenlenen pasta yarışması ise renkli görüntülere sahne oldu. Kursiyerlerden oluşan 6 grup, hazırladıkları özgün pasta tasarımlarını jüri üyelerinin değerlendirmesine sundu. Yarışmada 'Su Altı Gizemi' isimli pasta üçüncü, 'Çanakkale Konseptli Pasta' ikinci olurken, 'Minyatür İran Türk Mutfağı Pastası' birinciliği elde etti.

Gezici: 'İstihdam garantili kurslar bizim için çok kıymetli'

Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ronay Gezici, kursların doğrudan istihdama katkı sağlamasının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı; 'Bu projeyi hayata geçirirken en büyük hedefimiz, kursiyerlerimizin eğitim sonunda doğrudan istihdama katılabilmesiydi. İlçemizde istihdam garantili bir kursun açılması için büyük emek verdik. Özellikle gençlerin, kadınların ve dezavantajlı bireylerin ekonomik özgürlüklerini kazanmasını çok önemsiyoruz. Meslek sahibi olan her bireyin geleceğe daha umutla baktığına inanıyoruz. Bu kursların sadece bugünle sınırlı kalmayıp önümüzdeki dönemlerde de büyüyerek devam etmesini temenni ediyoruz. Çiğli Belediyesi olarak üretimi, emeği ve istihdamı destekleyen projelerin yanında olmaya devam edeceğiz.'

Esen: 'Türkiye'de Tek Pastacılık Kursu Çiğli'de'

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkan Vekili ve İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen ise kursların örnek bir proje olduğunu belirterek, 'Uzun yıllardır yaptığımız en iyi işlerden birinin bu kurslar olduğuna inanıyorum. Şu anda Türkiye'de Çiğli Belediyesi ile yürüttüğümüz bu pastacılık kursu tek olma özelliği taşıyor' dedi.

Demirlenk: 'Bizler İçin Büyük Bir Gurur Kaynağı'

İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP) Projesi İzmir İl Koordinatörü Yasin Demirlenk, kursun önemine dikkat çekerek şunları kaydetti; 'Burada sadece bir kursu tamamlamanın değil, insana dokunmanın ve onları meslek sahibi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Oda başkanlarımıza ve belediyemize teşekkür ediyorum. Birçok arkadaşımızın istihdamla buluşması bizler için büyük bir gurur kaynağı. Artık işverenler nitelikli eleman arıyor ve biz bu kurslarla bunu sağlıyoruz. İlk kursumuzda 40 kursiyer mezun oldu, bugün ise 32 arkadaşımız mezun oluyor. Kendilerine başarılar diliyorum.'

Altıkulaç: 'Bizim İlçemizde Olduğu için Çok Mutluyum'

Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç, ise b u projenin Çiğli'de yapılmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Altıkulaç, 'Böyle bir projenin ilçemizde hayata geçirilmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Bu proje başka ilçelerde de yapılabilirdi ancak bizim ilçemize gelmesi bizler için onur kaynağı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' Eğitmen Pasta Şefi Aslı Özdemir de kursiyerlerin meslek hayatlarında başarılı olmalarını temenni etti.