Geçim derdi altında ezilen emeklilere İzmir Büyükşehir Belediyesi nefes oldu. Kira, market ve su faturası desteği alan vatandaşlar 'Burası olmasa açız' diyerek yaşadıkları ekonomik çıkmazı anlattı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik ilkesiyle yürütülen yardım çalışmaları emeklilerin sırtındaki yükü hafifletiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kira, market ve su faturası desteğiyle birlikte sosyal yardım ve hizmetlerden de yararlanan emeklilerin sayısı her geçen gün artıyor.

'Burası olmasa açız'

İsmail Çavdar, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Dayanışma ve Danışma Noktaları aracılığıyla yardımlardan yararlandığını belirterek 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Allah razı olsun. Yoksul vatandaşlara fayda sağlaması çok güzel. Yeri geliyor faturamızı ödeyemiyoruz, gelen destek rahatlatıyor. Teşekkür ederiz. Burası olmasa biz açız. Emekli maaşıyla ne yapılır? Ev kirası veriyoruz. Buradan yemek alıyoruz. Çok faydası var' dedi.

Hizmetlerden dolayı teşekkür eden Hazel Kenar, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği olmasa ben kiramı veremem. Muhtaç olanlara yardım ettiği için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Başkanımıza da Allah sağlık versin' diye konuştu.

'Çocuklarımı doyurabiliyorum'

İki çocuğuyla birlikte yaşadığını belirten Kiraz Binekçi ise 'Büyükşehir Belediyesi'nin çok faydasını görüyoruz. Geçen gün kitap desteğinden yararlandık. Bana dünyaları vermiş gibi oldular. Başkanımızdan Allah razı olsun. Yemek hizmeti, kira desteği, diğer desteklerin hepsi iyi' ifadelerini kullandı.

Şükran Özgün de 'Evimde yemek kaynatacak, ekmek alacak param dahi yok. Beni bir arkadaşım buraya getrdi, Büyükşehir Belediyesi'yle tanışmam öyle oldu. Allah razı olsun. Şu anda çocuklarımı doyurabiliyorum. Kira ve emekli desteğine dahil oldum. Çok büyük katkısı olacak' dedi.

Bu yıl 2 bin 500 liraya çıkarılmıştı

2026 yılında ihtiyaç sahibi emeklilere sağlanan kira, market ve su faturası destekleri artırılmış, kira ve market yardımları aylık 1000'er liradan 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Su faturalarında 0-4 metreküp su tüketimine ilişkin bedelin tamamının ücretsiz olması, kalan tutarın ise yüzde 50'sinin karşılanması uygulaması bu yıl da devam ediyor.