Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin yaşlı evleri üyeleri, Soğuksu Yaşlı Evi'nde düzenlenen bahar şenliğinde bir araya geldi.

ANTALYA (İGFA) - Şenlik kapsamında katılımcılar, dikkat, koordinasyon ve zihinsel becerileri geliştirmeye yönelik çeşitli zeka ve refleks oyunları oynadı. Renk ve hareket odaklı uygulamaların yanı sıra yoga eğitmeni eşliğinde yoga yapan yaşlı evleri üyeleri, halk oyunları gösterileriyle de izleyenlerden alkış aldı. Harmandalı, Teke Zeybeği, Antalya Silifke Kaşık Oyunu, Yayla Düzü ve Ham Çökelek gibi oyunların sergilendiği şenlikte vals ve bachata gösterileri de gerçekleştirildi.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER HAZIRLANDI

Etkinlik alanında ayrıca çeşitli atölye çalışmaları düzenlendi. Katılımcılar ebru sanatı yaparken, boncuktan gözlük ipi ve örgü kitap ayracı hazırladı. Yaşlı evi üyelerinden Hatice Mualla Tamarlı, 'Bugün buraya geldiğim için çok mutluyum. Biz ev hanımlarına böyle güzel etkinlikler sağladığı ve eğitmen desteği verdiği için belediyemize teşekkür ederim' dedi. Şenlikte vals gösterisi yapan yaşlı evi üyelerinden İsa Vuran da yaşlı evlerinde birçok farklı branştan aynı anda yararlanabildikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

YAŞLILARIN FİZİKSEL VE ZİHİNSEL GELİŞİMLERİ DESTEKLENİYOR

Etkinliğin hem fiziksel hem zihinsel gelişimi desteklemek amacıyla planlandığını söyleyen Yaşlı evleri eğitmenlerinden Fatma Çelik ise Bahar Şenliği'ne ilişkin şunları söyledi:

'Baharı karşılama adı altında bir etkinlik düzenledik. Burada fiziksel egzersiz ve yoga üzerine bir başlangıç yaptık. Tamamen yaşlılarımıza özel planladığımız ders akışında onların kaslarının güçlenmesi ve dengeli şekilde ilerleyebilmesi için egzersiz programları hazırlıyorum. Bugün de burada ekip arkadaşlarımla daha oyun odaklı, zihin ve zeka oyunlarının da içinde olduğu bir çalışma planladık. Çalışmalarımızla yaşlılarımızın strateji kurabilmesi ve ekip çalışmalarına yatkınlıklarının gelişmesini hedefliyoruz.'