Denizli Büyükşehir Belediyesi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklerle şehirde farkındalık oluşturdu. Engelsiz Spor Yaşam Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen yüzme şenliği, spor şenliği ve 'EngelSİZfest' etkinlikleri, özel gereksinimli bireyler ve ailelerine unutulmaz anlar yaşattı.

DENİZLİ (İGFA) - Engelsiz Spor Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen spor ve yüzme festivaline katılan özel öğrenciler, yeteneklerini sergileyerek izleyenlerden büyük alkış topladı. Tüm öğrenciler ile velileri bir araya getiren ve hafta boyu süren etkinliklerde renkli anlar yaşandı. Yoğun ilgi gören şenlik kapsamında; yüz boyama aktiviteleri, patlamış mısır, pamuk şeker, sosis balon dağıtımı ve çeşitli ikramlar da yer aldı. Aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçiren çocuklar, engel tanımayan enerjileriyle mutluluk kaynağı oldu. Etkinliğin sonunda, festivale katılan tüm öğrencilere Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şenay Polatır tarafından başarı ve cesaret madalyaları takdim edildi. Madalyalarını alan öğrencilerin gururu görülmeye değerdi.



Sanat atölyelerinde keyifli anlar



Haftanın bir diğer anlamlı etkinliğinde ise özel gereksinimli bireyler ve fedakar velileri sanatsal aktivitelerde bir araya geldi. Sanat atölyesi çalışmasında, veliler çocuklarıyla birlikte üretken ve keyifli bir gün geçirdi. Renklerin suyla dans ettiği ebru atölyesi, ahşap boyama ve zihinsel odaklanmayı artıran mandala boyama etkinlikleri büyük ilgi görürken; çocuklar için özel olarak hazırlanan resim atölyesinde de minik eller hayallerini çizimleriyle yansıttı.



İşaret diliyle çekilen 'Rüya' filmi gösterimi



Engelliler Haftası etkinlikleri sadece sporla sınırlı kalmadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli İşitme Engelliler Derneği iş birliğiyle anlamlı bir sinema gecesi düzenlendi. İşitme engelli bireylerin hem yönettiği hem de başrollerini paylaştığı 'Rüya' adlı sinema filmin gösterimi yapıldı. Bu özel gösterime, 300'e yakın işitme engelli vatandaş ve çok sayıda davetli katıldı. Tamamı Türk İşaret Dili ile çekilen film, işitme engeli olmayan vatandaşların da takip edebilmesi için Türkçe altyazı desteğiyle beyaz perdeye yansıtıldı.