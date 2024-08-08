Edirne İl Jandarma Komutanlığı, çevreye duyarlılığıyla bir kez daha dikkat çekti. İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, HAYDİ Mobil uygulaması üzerinden gelen bir ihbar üzerine harekete geçti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uygulama üzerinden Uzunköprü ilçesinde yaralı bir şahin olduğu bilgisine ulaşan ekipler, hemen olay yerine intikal etti.

Bölgeye ulaşan ekipler, yaralı halde bulunan şahini güvenli bir şekilde alarak ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Daha sonra, tedavisi için Edirne Doğa ve Milli Parklar Koruma Müdürlüğü'ne teslim edildi.