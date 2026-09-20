Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir sanat merkezine dönüştürdüğü Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki Hangarlar 'Avrupa Miras Günleri' kapsamında düzenlenen 'Başkent Mum Işığında' konserine ev sahipliği yaptı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin kültürel miras alanlarını kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

'Avrupa Miras Günleri Ankara' kapsamında; ABB Kent Orkestrası ve Agora Senfoni Orkestrası ortaklığında 'Başkent Mum Işığında: Hangar'larda Bir Miras Konseri' düzenlendi.

HANGAR DUVARLARI MİRAS KONSERİ İLE YANKILANDI

ABB ile Fransız Kültür Merkezi iş birliğiyle Düzenlenen etkinliğe, Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yer alan Hangarlar ev sahipliği yaptı.

Konserin sanat yönetmenliğini ve piyano performansını Piyanist Şef Murat Ömür Tuncer üstlenirken Doruk Cankaya canlı ses tasarımı, Doruk İlhan aranjörlük, Mila Yenidoğan ise hareket tasarımı ve dans çalışmalarıyla yer aldı.

'ÖNEMLİ BİR KÜLTÜREL MİRAS ALANINDA ÖNEMLİ BİR MİRAS ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Bütün kültür sanat etkinliklerinde içerik ile yapılan yerin uyumunu çok önemsediklerinin altını çizen Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Avrupa Miras Günleri kapsamında çok çeşitli etkinlikler organize ettik. Roma dönemi yapılarını rehber eşliğinde gezdirmek gibi: Atatürk Orman Çiftliğinde Başkent Mum Işığında konserini gerçekleştirdik. Yaptığımız bütün kültür sanat etkinliklerinde içerik ve yaptığımız yerin uyumunu çok önemsiyoruz. Önemli bir kültürel miras alanında önemli bir miras etkinliği gerçekleştirdik' dedi.

'YÜZ YIL ÖNCE BURADA ÜRETİM VARDI BUGÜN İSE SANAT VE MÜZİK ÜRETTİK'

Miras alanlarında miras gibi konserler vermenin önemine vurgu yapan Sanat Yönetmeni ve Şef Piyanist Murat Ömür Tuncer, 'Harika bir proje yapıyoruz Büyükşehir Belediyesi Ankara Kent Orkestrası ve Agora Senfoni Orkestrası ile birlikte. Bugün Başkent Mum Işığında projesinin yedinci konserini yaptık. İlgi muhteşem çok memnun olduk. Yüz yıl önce burada üretim vardı bugün ise sanat ve müzik ürettik bunun ayrıca heyecan verici olduğunu söylemeliyim' dedi.