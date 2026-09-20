Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in öncülüğünde ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Yenişehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezinden kırsal mahallelere kadar farklı noktalarda eş zamanlı çalışma yürütürken, ilçenin önemli ulaşım noktalarında yeni projeler de hayata geçiriliyor.

BURSA (İGFA) - Yenişehir'in çehresini değiştiren yatırımlara bir yenisi daha ekleniyor. Daha önce Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilen Meydan Projesi'nin bulunduğu bölgede Akıllı Kavşak Projesi için çalışmalara başlandı. Başkan Ercan Özel, 'Meydan Projemizin ardından aynı bölgede şimdi de Akıllı Kavşak Projemizi hayata geçiriyoruz. Yenişehir'imizin ihtiyaçlarını adım adım çözüyor, şehir merkezimizi daha düzenli ve güvenli bir ulaşım yapısına kavuşturuyoruz' ifadelerini kullandı.

GALERİCİLER SİTESİ'NDEN BURSA YOLU'NA DOĞRUDAN BAĞLANTI

23 Eylül'de açılışını gerçekleştireceğimiz Yenişehir Galericiler Sitesi'nin ulaşımını kolaylaştıracak yeni yol çalışmasında da önemli aşama kaydedildi. Başkan Ercan Özel, 'Galericiler Sitemizin ulaşımını Bursa Yolu'na doğrudan bağlayacak 12 metre genişliğinde, 300 metre uzunluğunda yeni yolumuzu açtık. Şimdi Büyükşehir Belediyemizle birlikte soğuk asfalt çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Galerici esnafımızın ve vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştıracak önemli bir bağlantıyı daha ilçemize kazandırıyoruz' dedi.

MAHALLELERDE PARKE TAŞI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yenişehir Belediyesi'nin yol ve üstyapı çalışmaları mahallelerde de devam ediyor. Yenigün Mahallesi Hanedan Sokak'ta parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştirilirken, kırsal Karasıl Mahallesi'nde de parke taşı çalışmaları sürdürülüyor. Merkez ve kırsal ayrımı gözetmeden ilçenin ihtiyaç duyulan noktalarında çalıştıklarını vurgulayan Başkan Ercan Özel, mahallelerde ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmaların program dahilinde devam edeceğini belirtti.

Çalışmaların sürdüğü bir diğer nokta ise geçmişte çok sayıda kazanın meydana geldiği Kozdere Yolu Kavşağı oldu. Kavşaktaki trafik güvenliğini artırmak amacıyla bölgede çalışma başlatıldı. Kozdere Yolu Kavşağı'ndaki çalışmanın önemine dikkat çeken Başkan Özel, 'Hemşehrilerimizin can güvenliğini ilgilendiren her konu bizim için önceliklidir. Kazaların sık yaşandığı Kozdere Yolu Kavşağı'nda daha güvenli bir ulaşım için gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz' diye konuştu.

'BİR NOKTADA BİTİRİP DİĞERİNE GEÇMİYORUZ'

İlçenin 5 farklı noktasında çalışmaların aynı anda sürdüğüne dikkat çeken Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, belediyenin sahadaki çalışma temposunu şu sözlerle değerlendirdi: 'Bir noktada çalışmayı bitirip diğerine geçmiyoruz. İmkânlarımızı ve ekiplerimizi doğru planlayarak Yenişehir'imizin birçok noktasında eş zamanlı olarak çalışıyoruz.'