Karadeniz Bölgesi'nde iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yürüttüğü 'LAP BLACK' projesi kapsamında uluslararası proje ortakları Deneyim Paylaşım Toplantısı'nda Sakarya'da buluştu. Programda, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Sürdürülebilir İklim Parkı da yerinde incelendi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğine uyum ve yerel dayanıklılığın artırılmasına yönelik yürüttüğü LAP BLACK Projesi kapsamında uluslararası deneyim paylaşımına ev sahipliği yaptı.

Avrupa Birliği tarafından Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı kapsamında desteklenen projenin Deneyim Paylaşım Toplantısı, 16-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Proje ortakları, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Elife Bakırtaş ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ayşe Tuğba Burucu'nun katılımıyla Sürdürülebilir İklim Parkı'nı ziyaret etti.

Proje ortakları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Gürcistan Kabuleti Belediyesi, Yunanistan Kavala Belediyesi ve Ukrayna İş Destek Merkezleri Birliği yer aldı. Programda farklı bölgelerde yürütülen iklim uyum çalışmaları, edinilen deneyimler ve karşılaşılan sorunlar paylaşılırken ortak çözüm önerileri değerlendirildi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Program kapsamında, tamamlanma aşamasına gelen Sürdürülebilir İklim Parkı da ziyaret edildi. Adapazarı Güneşler Mahallesi'nde 5 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan parkta; iklim değişikliğine uyum, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm, doğal kaynakların verimli kullanımı ve çevresel farkındalığa yönelik uygulamalar proje ortaklarına anlatıldı. Katılımcılar, Sürdürülebilir Park Projesi'ni yerinde inceleyerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çevresel göstergelerin takibinden eğitici alanlara kadar birçok uygulamayı bir araya getiren park, sürdürülebilir yaşamın şehir ölçeğindeki örneklerinden biri olacak.

Proje ortakları, alandaki çalışmaları inceleyerek benzer uygulamaların farklı bölgelerde hayata geçirilmesine yönelik yöntemleri değerlendirdi.