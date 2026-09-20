'Edebiyat Özgürleştirir' mottosuyla düzenlenen II. Maltepe Kitap Günleri'nin sekizinci gününde edebiyat, müzik ve yerel kültür buluşmaları renkli anlara sahne oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Edebiyat Özgürleştirir' mottosuyla 12-20 Eylül tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen II. Maltepe Kitap Günleri kapsamında gerçekleşen etkinliklerde edebiyatseverler, akademisyenler, yazarlar ve sanatçılar bir araya geldi.

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'in de katıldığı Kitap Günleri'nin sekizinci gününde gerçekleşen panel, söyleşi, dinleti ve imza günü keyifli anlara sahne oldu.



'ÇİZGİDE ÖZGÜRLÜK' PANELDEN BAŞLANGIÇ

Yazar ve Sanat Eğitmeni Ümit Kireççi'nin moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Yazar/Çizer Nur Dombaycı, Yazar Çiğdem Odabaşı ve Yazar Şeyma Ayık Işık konuşmacı olarak yer aldı.



YEREL YAYINCILIK VE KÖY KÜLTÜRÜ MASAYA YATIRILDI

'Bir Yerel Yayıncılık Örneği: Pazar Kültür ve Sanat Evi - 'Sapu'dan Haçapit'e, Pazar'ın Köyleri Kendini Anlatıyor' başlıklı söyleşide; Şair ve Yazar İbrahim Karaca ile Yazar Şahsenem Parlak konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda yerel kültürün belgelenmesi ve yayıncılık vasıtasıyla gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi vurgulandı.



DİK OYNAYIP DİK KONUŞANLARIN HİKAYELERİ DİNLEYİCİLERLE BULUŞTU

'Dik Oynayıp Dik Konuşanların Hikayeleri' başlıklı söyleşi, dinleti ve imza gününde renkli anlar yaşandı. Siyasetçi ve Yazar Alper Taş, Müzisyen ve Yazar Şenol Morgül ile Yazar Fatma Genç'in katıldığı etkinlikte; toplumsal hafıza, edebiyat ve müziğin kesişim noktaları dinleyicilere aktarıldı.



ALİ RIZA BİNBOĞA İLE 'YARINLAR BİZİMDİR'

Usta sanatçı Ali Rıza Binboğa'nın katılımıyla devam etti. 'Yarınlar Bizimdir' temalı söyleşi, dinleti ve imza gününde kitapseverlerle buluşan sanatçı, unutulmaz eserleri ve sohbetiyle etkinliğe damgasını vurdu.



İSTANBUL'UN EDEBİ İZLERİ KONUŞULDU

'İçinden İstanbul Geçen Şiirler, Öyküler, Romanlar, Efsaneler' başlıklı söyleşide; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Akademisyen ve Yazar Müge İplikçi, Şair ve Yazar Ahmet Bozkurt ile Yazar ve Akademisyen Ceren Sungur konuşmacı olarak yer aldı.

İstanbul'un zengin edebi mirası, şiirlerden efsanelere uzanan geniş bir yelpazede katılımcılara aktarıldı.



Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'in öncülüğünde, Maltepe Belediyesi Kültür Sanat organizasyonuyla gerçekleştirilen ve edebiyatın birleştirici gücünü hissettiren etkinlikler, okurların yazarlarla imza gününde buluşmasıyla sona erdi.