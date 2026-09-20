İnegöl Belediyesi, 20 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında şehir genelinde farkındalık oluşturmak amacıyla 4 günlük temizlik seferberliği başlattı. Cuma ve Cumartesi günü gerçekleştirilen etkinliklerde esnaflar iş yerlerinin önlerini temizlerken, öğrenciler, vatandaşlar, belediye ekipleri de Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte çevre temizliği için sahaya indi.

BURSA (İGFA) - 20 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla şehirde bir farkındalık oluşturmak isteyen İnegöl Belediyesi, 4 gün sürecek temizlik seferberliği başlattı. Şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen etkinliklerle temizlik konusuna dikkat çekilmek istenirken, 18 Eylül Cuma günü başlayan farkındalık etkinlikleri, 22 Eylül Salı gününe kadar devam edecek. Temizlik seferberliği kapsamında; esnaflar, öğrenciler, vatandaşlar, muhtarlar ve belediye ekipleri el ele vererek çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturuyor.

AĞAÇ İŞLERİ SANAYİSİNDE TEMİZLİK YAPILDI

Temizlik seferberliğinin ilk gününde Ağaç İşleri Sanayi bölgesinde esnaflar, iş yerlerinin önlerini temizleyerek kampanyaya destek verdi. Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın ve Ağaç İşleri Sanayi Kooperatif Yöneticilerinin de katıldığı etkinlikte, aynı zamanda Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından işletme sahiplerine sanayi atıklarının düzenli toplanması ve uygun şekilde bertarafı noktasında yeniden hatırlatma ve bilgilendirmeler yapıldı.

Aynı gün öğleden sonra ise Şehit Gökhan Çakır Parkı'nda İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve Kocatepe İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Çevresel sorunlara karşı farkındalık oluşturmayı ve çözüm üretmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu olan Let's Do It (Haydi Yapalım Derneği) temsilcilerinin de katıldığı farkındalık etkinliğinde, öğrenciler yoğun bir çaba ve gayretle parkı temizleyip çevreyi kirletenlere de daha dikkatli olmaları uyarılarında bulundular. Etkinliklerle yalnızca belirli alanların temizlenmesi değil, aynı zamanda çocuk yaşlardan itibaren çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturulması ve vatandaşların yaşadıkları şehre sahip çıkması hedeflendi.

CUMARTESİ GÜNÜ METAL SANAYİ'DE ESNAFLAR TEMİZLİK YAPTI

Seferberliğin ikinci gününde ise Metal Sanayi bölgesinde esnaflar iş yerlerinin önlerini temizleyerek çalışmaya destek oldu. Esnafların kendi iş yerlerinin çevresini temizlemesiyle birlikte, 'temizlemek kadar kirletmemekte önemli' mesajına dikkat çekildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yapılan temizlik seferberliği etkinliğiyle temizlik konusunda kalıcı bir farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını söyledi. Vatandaşları, esnafları ve özellikle öğrencileri de bu işe dahil ederek temizlik konusunda bir farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Taban, 'Her fırsatta dile getiriyoruz, temiz bir şehir için herkesin sorumluluk alması gerekiyor. İnegöl'ün 4.500'ün üzerinde cadde ve sokağı var. Bu kadar geniş bir alanı bir kurumun her gün temizlemesi, kontrol etmesi mümkün olmayabiliyor. İnegöl'ün temiz olması yalnızca belediye ekiplerinin çalışmalarıyla mümkün değil. Burada vatandaşlarımızın da hem kapısının önünü temizleyerek hem de öncelikle kirletmeyerek temizlik çalışmalarına katkı sunması ve kendi yaşam alanlarına sahip çıkması gerekiyor. Temizlemekten önce, asıl olanın kirletmemek olduğunu da unutmayalım. Temizlik seferberliği etkinliğimizin de temel mesajını 'temizlik bir tercih değil, zaruriyet; esas olan ise kirletmemek' anlayışını ortaya koymak. Ben bu vesileyle etkinliğimize destek olan herkese, tüm vatandaşlarımıza, öğrencilerimize, esnaflarımıza da teşekkür ediyorum' dedi.

İnegöl Belediyesi tarafından başlatılan temizlik seferberliği, şehrin farklı noktalarında 21 Eylül Pazartesi ve 22 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek. Program kapsamında Pazartesi günü öğlen saatlerinde Sarraflar Çarşısında, Salı günü de yine öğlen saatlerinde Heykel bölgesinde öğrenciler, mahalle sakinleri ve vatandaşların katılımıyla temizlik etkinlikleri gerçekleştirilecek.