MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi TOKİ bölgesinde vatandaşların su sıkıntısı yaşamaması adına sondaj çalışması ve hat yenileme çalışması gerçekleştirdi. Bölgede iki yeni sondaj açılarak içme suyu sistemine dahil edilirken, mevcut içme suyu hatlarının bir bölümünde de yenileme çalışması gerçekleştirildi.

MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Akgedik Mahallesi TOKİ bölgesinde 2 yeni sondaj kuyusu açıldı. Gerekli bağlantı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kuyular içme suyu sistemine dahil edildi.

Böylece bölgedeki mevcut su kaynakları desteklenerek özellikle yoğun kullanım dönemlerinde yaşanabilecek olası su sıkıntılarının önüne geçilmesi hedeflendi. Çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarının bir bölümü de yenilendi. Yenilenen hatlarla birlikte içme suyunun daha sağlıklı ve güvenli bir altyapı üzerinden vatandaşlara ulaştırılması amaçlandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akgedik Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, 'Halkımızın içme suyu sıkıntısı yaşamaması için altyapımızı güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Yunusemre ilçemiz Akgedik Mahallesi'nde açtığımız 2 yeni sondaj kuyusunu sisteme dahil ettik, mevcut içme suyu hatlarımızı yenileyerek altyapımızı daha güçlü hale getirdik. Manisa'mızın 17 ilçesinde kesintisiz ve sağlıklı su için çalışmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'İKİ ADET SONDAJ VE BAĞLANTI ÇALIŞMALARINI TAMAMLADIK'

Çalışmalar hakkında bilgi veren İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Görkem Yemişçi, 'İçme Suyu Dairesi Başkanlığı olarak Akgedik Mahallesi'nde vatandaşlarımızın su sıkıntısı yaşamaması amacıyla 2 adet sondaj ve bağlantı çalışmalarını tamamlamış bulunmaktayız. Ayrıca TOKİ bölgemizde bulunan mevcut hatlarımızın kısmi olarak yenileme çalışmalarını gerçekleştirdik' dedi.

Akgedik Mahalle Muhtarı Semih Kurşunlu ise mahallenin altyapı sorunlarının çözümü için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun bölgeye gelerek yerinde incelemelerde bulunduğunu ifade etti. Kurşunlu, 'Büyükşehir Belediyemize müracaatımızdan sonra Besim Başkan mahallemize geldi, yerinde incelemelerde bulundu. Gerekli incelemeleri yaptıktan sonra altyapıyla ilgili problemleri gidereceklerini söyledi. Mahallem adına Besim Başkan'a teşekkür ediyorum' diye konuştu.