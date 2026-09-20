SASKİ, Pamukova'da içme suyu ve yağmur suyu altyapısını güçlendiren çalışmalarını hızla sürdürüyor. Gökgöz Mahallesi'nde bin 500 metrelik içme suyu hattı ve abone bağlantıları tamamlanırken, Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi'nde yürütülen yağmur suyu projesinde sona yaklaşıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova'da abonelerin ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirdiği altyapı yatırımlarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Gökgöz Mahallesindeki içme suyu projesi tamamlanırken Ankara Caddesi'ndeki yağmur suyu projesinde ise sona gelindi.

Pamukova Gökgöz Mahallesi'nde bölgenin içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan proje tamamlandı. Çalışma kapsamında bin 500 metrelik içme suyu hattı ve abone bağlantıları yenilendi.

ANKARA CADDESİ'NDE ÇALIŞMALAR HIZLA İLERLİYOR

İlçedeki altyapı çalışmalarının bir diğer ayağını Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi'nde yürütülen yağmur suyu projesi oluşturuyor. Toplam bin 200 metre uzunluğundaki hattın ilk etabında planlanan 600 metrelik bölüm kısa sürede tamamlandı. Projenin ikinci etabında ise kalan 600 metrelik hattın imalatı devam ediyor. Aynı güzergâhta yağmur sularının daha sağlıklı şekilde toplanabilmesi amacıyla 40 adet yağmur suyu ızgarası ve 25 adet baca da inşa ediliyor.

SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Pamukova'da sürdürülen altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek güncel aşamayla ilgili bilgiler aldı. Gökgöz Mahallesi'nde tamamlanan içme suyu yatırımını ve Ankara Caddesi'ndeki yağmur suyu projesini sahada değerlendiren Seyit Sakallıoğlu yaptığı açıklamada, 'Pamukova'da altyapının ihtiyaç duyulan her alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gökgöz Mahallesi'nde içme suyu yatırımımızı tamamladık. Ankara Caddesi'nde devam eden yağmur suyu projemizde de artık son aşamaya geldik. Ekiplerimiz çalışmalarını planlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin yağmur suyu altyapısını daha güçlü hale getireceğiz' ifadelerini kullandı.