Kars Sarıkamış'ta bitkin halde bulunan ve köpek saldırısına uğradığı tahmin edilen bozayı, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedaviye alındı.
KARS (İGFA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince kurtarıldı.
Köpek saldırısına uğradığı değerlendirilen hayvan, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek kontrol altına alındı.
Yapılan muayenede kırık tespit edilmezken, vücudunda çeşitli yara ve eziklere rastlandı.
Tedavisi süren bozayının, iyileşmesinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.
Kaynak: RSS