Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Gör. Hatice Nurseda Hatunoğlu, yapay zekanın menü oluşturması ve niteliğini değerlendirdi.İSTANBUL (İGFA) - Yapay zeka destekli menü planlamasının, sağlıklı beslenme açısından bazı faydalar sunabileceğini ifade eden uzmanlar, yapay zekanın yalnızca bir rehber olarak kullanılması, kesinlikle uzman diyetisyenlerin önerileriyle desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Yapay zeka destekli menü planlamanın, diyetisyenlerin rolünü destekleyici bir araç olarak kalacağını dile getiren Beslenme Uzmanı Öğr. Gör. Hatice Nurseda Hatunoğlu, “Yapay zeka, diyetisyenlerin iş yükünü hafifletebilir ve rutin analizlerde yardımcı olabilir, ancak hala insanların bireysel ihtiyaçlarını anlamada ve uygun çözümler geliştirmede diyetisyenlerin tecrübesine ihtiyaç var.” dedi.

Yapay zeka destekli menü planlamanın, restoran ve gıda hizmetleri sektöründe bazı olumlu dönüşümler oluşturabileceğini de belirten Hatunoğlu, "Yapay zeka, restoranların müşteri tercihlerini ve geçmiş verilerini analiz ederek menülerini optimize etmelerine yardımcı olabilir. Bu durum, müşteri memnuniyetini artırarak daha popüler yemeklerin ön plana çıkmasını sağlayabilir. Ayrıca, besin israfını azaltmak adına malzeme tedarik zincirini iyileştirebilir. Ancak, yapay zekanın tamamen manuel iş gücünün yerini alması, bazı restoranlar için aşırı otomasyon ve kişisellikten uzaklaşma gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir. İnsan dokunuşu ve müşteriyle doğrudan iletişim, birçok restoranda hala büyük bir rol oynamaktadır. Yani, yapay zeka destekli menü planlama sektörde verimlilik ve maliyet avantajı sağlasa da müşteri deneyimi ve geleneksel yemek hazırlama gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır" diye konuştu.

Gelecekte, yapay zekanın daha kişiselleştirilmiş menüler ve beslenme planları oluşturma konusunda gelişebileceğine dikkat çeken Hatunoğlu, “Örneğin, bireylerin sağlık durumu ve yaşam tarzlarına göre daha uygun öneriler sunabilir. Ancak yapay zeka, insanların kişisel tercihlerini ve kültürel farklılıklarını tam olarak anlamayabilir. Bu nedenle, teknoloji ilerlese de bireylerin ihtiyaçlarına tam olarak hitap etme konusunda sınırlamaları olabilir.” diye konuştu.