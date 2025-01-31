Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği son yıllarda yapay zekânın sunduğu hız ve yenilikçi yöntemler, işletmelerin hedef kitleleriyle daha kişiselleştirilmiş ve etkili bir şekilde iletişim kurmasını mümkün hale getiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Dijital dünya son 10 yılda hızla evrilirken bu evrimin odak noktasında olan yapay zeka ve otomasyon, şirketlerin sadece pazarlama stratejilerini değiştirmekle kalmıyor; aynı zamanda pazarlamanın anlamını yeniden tanımlıyor.

Dijital dünyada üretilen bilgi ve içerik üretiminin son 10 yılda 150 yıldan fazla arttığını söyleyen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, arama motorlarında araştırma yapmanın tarih olacağını söyledi.

Dijital avatarların ve yapay zeka kişiliklerin pazarlama dünyasına damga vuracağını aktaran Kaplan, 2025 yılında pazarlama sektöründe öne çıkacak 6 yapay zeka trendini açıkladı.

“Arama Motorlarının Yerini Yapay Zeka Araçları Alıyor”

Geleneksel yöntemlerin önüne geçen yapay zekanın pazarlama sektörüne yenilikçi bir boyut kazandırdığını ve sektörel bir değişime öncülük ettiğini belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “2025, şüphesiz ki yapay zekanın yılı olacak. Çok formatlı bilgileri işleyebilen, mantık yürütebilen ve karmaşık iş akışlarını yönetebilen akıllı yazılımlar, işletmelerin dönüşümüne öncülük edecek. Mobil uygulama pazarlamasından reklam stratejilerine kadar pek çok alanda yapay zekanın etkisi daha da derinleşecek. Pazarlama dünyası, bu dönüşüme ayak uyduranlar için yeni fırsatlar ve heyecan verici yeniliklerle dolu olacak” dedi.

Kaplan, pazarlama sektöründe öne çıkacak 6 yapay zeka trendini şöyle anlattı:

1. Dinamik İçerik Üretiminde Artış

Üretken yapay zeka, özellikle ChatGPT’nin yeni sürümleri ve Google’ın Gemini altyapısı gibi gelişmelerle içerik üretiminde büyük bir ivme sağlayacak. Dijital dünyada üretilen bilgi ve içerik miktarı son 10 yılda önceki 150 yıldan fazla artış gösterdi. Gelecek yıllarda bu hızın daha da artması bekleniyor. Bu durum, tüketicinin davranışlarına, günün saatine ve küresel olaylara göre şekillenen dinamik içeriklerin yaygınlaşmasını sağlayacak. Pazarlamanın "mikro anları" olarak adlandırılan kavram, tamamen yeni bir seviyeye taşınacak.

2. Yapay Zeka Stratejik Pazarlamayı Devralacak

Yapay zeka, stratejik pazarlama süreçlerinde giderek daha etkin bir ortak haline gelecek. Veri analitiği ve öneri sistemlerinin ötesine geçerek üst düzey planlama araçları olarak kullanılacak. Strateji geliştirme süreçlerinde insan gücünü tamamlayan ve hatta aşan yapay zeka çözümleri, işletmelere daha hızlı ve etkili sonuçlar sunacak.

3. Arama Alışkanlıkları Yeniden Tanımlanacak

2025 yılında kısa arama sorguları yerini daha uzun ve ayrıntılı sorgulara bırakacak. Google ve Bing gibi arama motorlarının, yapay zeka tarafından üretilen yanıtları doğrudan arama sonuçlarına yerleştirmesiyle, pazarlama dünyasında görünürlük stratejileri yeniden şekillenecek. Geleneksel SEO’nun yerini, "AI Search Optimization" olarak adlandırılan yeni bir kavram alabilir. Yani dijital pazarlama sektöründe oyun yeniden başlayacak diyebiliriz.

4. Video Pazarlaması Daha da Yükselecek

Pazarlamada içerik "kral" ise video "taç"tır. Kısa, hızlı ve ilgi çekici videolar, 2025’te pazarlama stratejilerinin temel taşlarından biri olacak. Yapay zeka destekli video araçları sayesinde daha net, gerçekçi ve etkileşimli içerikler üretilecek. Alışveriş yapılabilir videolar gibi yenilikçi formatların artacağını söyleyebiliriz.

5. Dijital Avatarlar ve Yapay Zeka Kişilikleri Yaygınlaşacak

Etkileyici olan insanın değil yapay zekanın olduğu bir süreç başlayacak. Hedef kitle ile anlamlı ve gerçek zamanlı etkileşim kurabilen yapay zeka destekli kişilikler pazarlama dünyasına damga vuracak. Markaların temsilcisi olarak, marka değerleriyle uyumlu dijital avatarlar öne çıkacak.

6. Gizlilik ve Kişiselleştirme Dengeleyen Kazanacak

Pazarlama dünyası, kişiselleştirme ile gizlilik arasındaki hassas dengeyi sağlamak için çalışıyor. Tarayıcıların üçüncü taraf verilerini paylaşmaması ve tüketicilerin dijital ayak izleri konusundaki artan farkındalığı, pazarlamacıların yeni yaklaşımlar geliştirmesini zorunlu kılıyor. 2025’te başarılı pazarlamacılar, tüketicilerin gizliliğini korurken aynı zamanda kişiselleştirilmiş deneyimler sunmayı başarabilenler olacak.