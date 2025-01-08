Özellikle 40-75 yaş aralığında bulunan kesimi dolandırmak amacıyla deepfake içeriklerinin yaygın olarak kullanıldığını söyleyen sektör temsilcilerinden Yasin Kaplan, sahte ile gerçeği ayırmanın yollarını anlattı.İSTANBUL (İGFA) - Son yıllarda hızla gelişen yapay zeka teknolojisi, birçok sektörde önemli yenilikler ve verimlilik sağlıyor. Eğitim, sağlık ve finans gibi alanlarda işleri kolaylaştıran bu teknoloji, aynı zamanda dijital dünyada önemli değişimlere öncülük ediyor.

Özellikle insan davranışlarını analiz edebilen ve bu veriler üzerinden tahmin yürütebilen algoritmalar ile kişiselleştirilmiş dolandırıcılık yöntemleri kullanıldığını belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, ses, görüntü ve animasyon teknolojileri ile oluşturan deepfake içeriklerin sosyal medya ve dijital platformlarda ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

SAHTEYİ GERÇEKTEN AYIRMANIN YOLLARI

Kaplan, deepfake içerikleri anlamanın püf noktalarını anlattı:

“Sahte bir videoyu tespit edebilmek için bazı kritik detaylara dikkat edilmelidir. Örneğin, göz kırpma sıklığındaki anormallikler, doğal olmayan göz hareketleri, beden dili ve konuşma arasında görülen uyumsuzluklar, ağız çevresindeki bulanıklıklar, ses tonundaki mekaniklik ya da dalgalanmalar gibi işaretler sahte bir videoyu ele verebilir. Ayrıca, ışık ve gölge detaylarındaki uyumsuzluklar da dikkat edilmesi gereken önemli göstergelerdir. Bu tür farkındalıklarla sahte içeriklerin etkisini azaltabiliriz. Bu tür dolandırıcılıklar yıllardır karşılaştığımız eski yöntemlerdir, ancak yapay zeka sayesinde daha kolay, ucuz ve ikna edici hale geliyorlar. Yapay zekadaki hatalar çok detaylı incelendiğinde farkedilir. Aşırı kusursuz ve pürüzsüz görseller ve içerikler gördüğümüzde de yapay zeka olduğunu anlamamız gerekir. Aynı zamanda bu tarz içerikler gördüğümüzde hayatın doğal akışını unutmamak gerek. İçerik ile karşılaştığımızda doğrudan kişiyi aramalıyız. Sosyal medya platformlarında karşınıza çıkan içeriklerde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise yönlendirme yapılan bağlantılardır. Reklam veya içerik olarak görünen videolar, genellikle finansal veya kişisel bilgilerinizi ele geçirmeyi amaçlar. Bu nedenle yönlendirme yapılan sayfanın alan adı kontrol edilmelidir. Alan adının resmi bir siteye ait olup olmadığına dikkat edilmelidir. Finansal veya kişisel bilgilerin istendiği durumlarda, bu bilgilerin paylaşılmaması konusunda özen gösterilmelidir.”

Bu arada Kaplan, savunmasız kalmalarının kaçınılmaz olduğunu belirterek, genç neslin yanı sıra özellikle 40-75 yaş arası hedef grubun zorunlu olarak eğitim alması gerektiğini söyledi.