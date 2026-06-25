İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması'nın ilk ayında 600 binden fazla indirildiğini, uygulama üzerinden bildirilen 7 bin 157 acil olaya hızlı müdahale edildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Vatandaşların acil durumlarda daha hızlı destek alabilmesi amacıyla hayata geçirilen HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması, ilk ayında yoğun ilgi gördü.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın geride kalan bir aylık süreçte 600 binden fazla kez indirildiği ve dijital altyapı sayesinde çok sayıda acil duruma hızlı müdahale edildiği belirtildi.

Bakan Çiftçi'nin paylaştığı verilere göre, trafik kazası, ilk yardım, yangın ve asayiş olayları başta olmak üzere uygulama üzerinden bildirilen 7 bin 157 acil vakaya ekipler tarafından müdahale edildi.

BİR AYDA 12 MİLYONDAN FAZLA İŞLEM

HAYAT 112'nin ilk ayında günlük ortalama 370 binin üzerinde işlem gerçekleştirdiği, toplamda ise 12 milyonu aşkın acil ihbar, konum tespiti, harita ve adres sorgulama işleminin uygulama üzerinden yapıldığı kaydedildi.

Uygulamanın güvenli sürüşe yönelik özelliklerinden Radar+ üzerinden de 800 binden fazla radar ve hız koridoru sorgusu gerçekleştirildi.

Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için hayata geçirdiğimiz HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması, daha ilk ayında milletimizden büyük ilgi gördü! ????????



Geride bıraktığımız bir ayda dijitalin gücüyle ulaştığımız rakamlar:



???? Uygulamamız 600 binden fazla indirme sayısına ulaştı.



????: pic.twitter.com/8IP97NXimG — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) June 25, 2026

SAHİPSİZ HAYVAN BİLDİRİMLERİ DE UYGULAMA ÜZERİNDEN ALINDI

Yeni dijital süreç kapsamında sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili de vatandaşlardan gelen bildirimlerin değerlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda yapılan 2 bin 254 başvuruya müdahale edildiği açıklandı.

Bakan Çiftçi, HAYAT 112 uygulamasının vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmeye devam ettiğini belirterek, yeni sürümle birlikte çeşitli yeniliklerin kullanıma sunulduğunu aktardı.

Buna göre; uygulamaya eklenen yenilikler artık uygulama içerisinden görüntülenebilecek, trafik ihlallerine 'makas atma' olay türü eklenecek, radar+ özelliğinde ücretli ve ücretsiz yol tercihleri sunulacak, sabit elektronik denetleme sistemi kameraları harita üzerinden görüntülenebilecek, yazı boyutları cihaz erişilebilirlik ayarlarıyla uyumlu hale getirilecek.

Bakan Çiftçi, HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması'nın 7 gün 24 saat vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini belirterek, uygulamanın dijital imkanlarla acil müdahale süreçlerini daha hızlı ve etkin hale getirmeyi hedeflediğini ifade etti.