YÖK Başkanı Erol Özvar, 11 üniversite ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 'Savunma Sanayii Kuantum Teknolojileri Stratejik Yetkinlik Geliştirme İş Birliği Protokolü'nün imzalandığını açıkladı. Özvar, iş birliğinin Türkiye'nin kuantum teknolojilerindeki kapasitesini artırmayı hedeflediğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye'nin kuantum teknolojileri alanındaki yetkinliklerini geliştirmek amacıyla önemli bir iş birliği protokolünün hayata geçirildiğini duyurdu.

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 11 üniversite ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 'Savunma Sanayii Kuantum Teknolojileri Stratejik Yetkinlik Geliştirme İş Birliği Protokolü'nün imzalandığını belirtti.

Kuantum teknolojilerinin savunma sanayiinin geleceğini şekillendirecek en stratejik alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Özvar, protokolün Türkiye'nin bu alandaki bilimsel ve teknolojik kapasitesini ileriye taşıyacak önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Özvar, iş birliğinin temel hedeflerinin üniversitelerde üretilen bilginin stratejik değere dönüştürülmesi, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve Türkiye'nin yüksek teknoloji alanlarında rekabet gücünün artırılması olduğunu vurguladı.

'Tam bağımsız Türkiye' vizyonuna dikkat çeken Özvar, kuantum çağında akademi ile savunma sanayiini aynı hedef doğrultusunda buluşturan bu iş birliğinin ülke açısından önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

YÖK Başkanı Özvar, protokolün hayata geçirilmesine katkı sunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün başta olmak üzere Savunma Sanayii Başkanlığı çalışanlarına ve projede yer alan üniversitelere teşekkür etti.

Söz konusu protokolün, Türkiye'nin kuantum teknolojileri alanındaki araştırma, geliştirme ve insan kaynağı kapasitesini güçlendirerek savunma sanayiinde yüksek teknoloji odaklı dönüşüme katkı sunması hedefleniyor.