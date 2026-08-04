Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik eğitim desteği, kız öğrenci misafirhanesi ve ilköğretim ile lise öğrencilerini kapsayan kırtasiye yardımı başvurularını başlattı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu öncülüğünde, geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde ilk kez üniversite öğrencilerine toplam 26 milyon 190 bin TL eğitim desteği sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 döneminde de desteğini sürdürecek.

Ailesinin ikameti Manisa'da bulunan, sosyal inceleme sonucunda uygun değerlendirilen ön lisans, lisans ve yüzde yüz burslu vakıf üniversitesi öğrencileri eğitim desteğinden yararlanabilecek. Dokuz aylık eğitim dönemini kapsayan destek, yılda iki kez toplu ödeme şeklinde öğrencilerin hesaplarına aktarılacak.

KIZ ÖĞRENCİ MİSAFİRHANESİ İLE GÜVENLİ KONAKLAMA

Şehir dışından Manisa'ya gelerek merkez kampüslerde ön lisans ve lisans eğitimi alan kız öğrenciler için Prof. Dr. Türkan Saylan Kız Öğrenci Misafirhanesi imkânı sunulmaya devam ediyor. Toplam 79 öğrenci kapasiteli misafirhanede tek, iki, üç ve dört kişilik oda seçenekleri yer alırken, hizmete sabah kahvaltısı ve akşam yemeği de dâhil ediliyor.

Sosyal yardım yönetmeliği kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerine yönelik kırtasiye desteği bu yıl Manisa Şehir Kart üzerinden gerçekleştirilecek. Hak kazanan vatandaşlar, kart ile Manisa genelinde sisteme üye olan yerel kırtasiye esnafından alışveriş yapabilecek.

Eğitimin her kademesinde öğrencilerin yanında olmayı sürdüreceklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Sosyal belediyecilik anlayışımızın merkezine eğitimde fırsat eşitliğini koyuyoruz. Şehrimizde yaşayan ve eğitim gören her bir gencimizin, her bir çocuğumuzun imkânlara eşit şekilde ulaşması en büyük önceliğimizdir. Geçtiğimiz yıl sunduğumuz desteği bu yıl da sürdürürken, hayata geçireceğimiz Manisa Şehir Kart uygulamasıyla hem ailelerimizin bütçesine katkı sağlayacak hem de yerel kırtasiyeci esnafımızı destekleyeceğiz. Manisa'da hiçbir öğrencimizin eğitim yolculuğunda yalnız kalmasına izin vermeyeceğiz'

Üniversite eğitim desteği, kız öğrenci misafirhanesi ve kırtasiye yardımı başvuruları 3 Ağustos - 15 Ekim tarihleri arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden kabul edilecek.