İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Yuvamız İzmir Sosyal Hizmet Etkinlik Merkezleri'nde 2026-2027 eğitim döneminde uygulanacak aylık hizmet ücretinin 2 bin 500 TL'ye düşürüldüğünü açıkladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Yuvamız İzmir Sosyal Hizmet Etkinlik Merkezleri'nde 2026-2027 eğitim döneminde uygulanacak aylık hizmet ücretinin 2 bin 500 TL'ye düşürüldüğünü açıkladı.

Başkan Tugay, çocukların güvenli, nitelikli ve eğitici bir ortamda gelişimlerini desteklediklerini belirterek, 'Sevgili anne ve babalar; merkezlerimizi, fırsat eşitliği anlayışıyla her ailenin erişebileceği bir hizmet olarak sürdürüyoruz. 2024'te 10 binden 5 bine, 2025'te 4 bine düşürdüğümüz ücreti bu yıl 2 bin 500 lira olarak belirlediğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyorum. Yurttaşlarımızın aile bütçesine katkı sağlamak için sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

ÜÇÜNCÜ KEZ İNDİRİM YAPILDI

Başkan Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinden bu yana Yuvamız İzmir merkezlerinde ücretlerde üçüncü kez indirime gidildi. 2024 eğitim dönemi başında 10 bin TL olarak uygulanan aylık hizmet ücreti, 1 Kasım 2024 itibarıyla yüzde 50 indirimle 5 bin TL'ye düşürüldü. Ardından 2025-2026 döneminde sosyal tarife kapsamında 4 bin TL olarak uygulanmaya başlandı. Son düzenlemeyle birlikte ise 2026-2027 döneminde aylık hizmet ücreti 2 bin 500 TL'ye indirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ücret indirimiyle çocukların nitelikli okul öncesi eğitim hizmetlerine erişimini artırmayı, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi ve ailelerin ekonomik koşullarını desteklemeyi amaçlıyor.