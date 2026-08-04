Konya'da Selçuklu Sanat Eğitim Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) kapsamında faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi öğrencilerin yaz tatilini verimli ve eğitici bir şekilde geçirmeleri amacıyla 'Havacılık ve Uzay Yaz Kursu' düzenleniyor.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından çocukların ve gençlerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini bütüncül bir şekilde öğrenmesi, yeteneklerini keşfetmesi ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla kurulan Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi, yeni etkinlikler hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, ortaokul ve lise öğrencilerinin havacılık ve uzay teknolojileri alanında farkındalığını artırmak, bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek, mühendislik uygulamalarını deneyimletmek ve teknolojiye olan ilgilerini desteklemek amacıyla Havacılık ve Uzay Yaz Kursu düzenleniyor.

Sille Tabiat Okulu'nda gerçekleştirilen ve 26 Ağustos tarihine kadar haftanın üç günü devam edecek olan kursa, 12 ortaokul ve 12 lise olmak üzere toplam 24 öğrenci katılıyor. Eğitimlerde katılımcılara; havacılık ve uzay bilimlerine giriş, uçuşun temel prensipleri ve aerodinamik, roket sistemleri ve temel roket tasarımı, insansız hava araçları (İHA) ve kullanım alanları, model uçak ve roket uygulamaları, drone futbolu ve Fpv dronelar, takım çalışması, proje geliştirme ve uygulamalı atölye çalışmaları konularında eğitimler veriliyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yaz tatillerini verimli geçirmeleri adına birçok etkinlik düzenlediklerini belirterek, amaçlarının her çocuğun kendi yeteneğini keşfetmesine yardımcı olmak ve onları geleceğin mühendisleri, bilim insanları, tasarımcıları ve liderleri olma yolunda ilerlemelerini sağlamak olduğunu söyledi.