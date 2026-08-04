Millî Eğitim Bakanlığınca, özel öğretim kurumlarında öncelikli olarak ücretsiz eğitim görecek öğrencilerin kurumlara yerleşme işlemlerine yönelik hazırlanan 'Ücretsiz Okutulacak Öğrenci/Kursiyer Yerleştirme Kılavuzu' yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kılavuzda başvuru, tercih ve yerleştirmeyle ilgili süreçler hakkında ayrıntılı bilgilere yer verildi.

Kılavuza göre, ücretsiz öğrenci okutma uygulamasında öncelikli olan şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklar, 5-17 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Özel öğretim kurumlarında ücretsiz okumak üzere başvuru yapacak öğrenci ve kursiyerlerin başvuru ve tercih işlemleri, kurum türüne göre farklı usullerde gerçekleştirilecek.

Özel okullarda ücretsiz okumak için başvurular, öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğü tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde Bakanlıkça hazırlanan modül üzerinde oluşturulan form doldurularak alınacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfta öğrenim görecek öğrencilerin başvuru işlemleri, aday kaydının bulunduğu okuldan; hazırlık sınıfında ve 9. sınıfta öğrenim görecek öğrencilerin başvuru işlemleri ise ortaöğretime kayıt yapılmış olması durumunda ilgili okuldan, kayıt yapılmamış olması durumunda ise bitirdiği ortaokuldan yapılacak.

TERCİH İŞLEMLERİ 18-26 AĞUSTOS'TA

Tercih işlemleri, 18-26 Ağustos tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden öğrenci velisi ya da vasisi tarafından yapılacak. Her öğrenci en az 5, en fazla 10 kurum tercihinde bulunabilecek. Oluşacak puan sıralamasına göre yerleştirmeler sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçları 31 Ağustos'ta ilan edilecek.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü (operatörlük) eğitim kurslarına başvuru ve tercih işlemleri, il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından yürütülecek.

Başvurular, 18 yaşını dolduran aday kursiyerin kendisi veya 18 yaşını doldurmayan aday kursiyerler için velisi ya da vasisi tarafından yapılacak. Başvuranın kurum tercihleri doğrultusunda işlemler il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından kayıt olunmak istenen dönem başlamadan önce 'Özel MTSK Modülü'nden yapılacak. Aday kursiyer, en fazla 5 kurs tercihi yapabilecek. Yerleştirmeler mevzuatta belirtilen süreler içinde, puan üstünlüğüne ve tercih sırasına göre 'Özel MTSK Modülü' üzerinden yapılacak.

Ücretsiz Okutulacak Öğrenci/Kursiyer Yerleştirme Kılavuzu'na ulaşmak için tıklayabilirsiniz