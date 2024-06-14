Aydın Didim’deki orman yangınına müdahalede kullanılan CL-215 tipi yangın söndürme uçağı Bafa Gölü’nde kırıma uğradı.ANKARA (İGFA) - Aydın Didim’deki orman yangınına müdahalede kullanılan CL-215 tipi yangın söndürme uçağı Bafa Gölü’nde kırıma uğradı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, sosyal medya hesabından son duruma yönelik bilgi paylaştı.

Alınan bilgiye göre, Didim'de makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçak, saat 16.30 sıralarında Bafa Gölü'nden su aldığı sırada burun kısmı suya battı.

Bakan Yardımcısı Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Uçaktaki kurtulan personel ve yeşil vatan sevdalılarına çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/akadirpolat1/status/1801623383798390794