Akçakoca Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Konserleri'nin ilk gününde, etkinlik öncesinde basın mensuplarına gönderilen mesajla sahne önünde görüntü alınmasına izin verilmeyeceğinin bildirilmesi, basın camiasında tepkiye neden oldu.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - 24 Temmuz Basın Bayramı'nda, basın mensuplarının bulunduğu WhatsApp grubuna gönderilen bilgilendirme mesajında, konser programında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında sahne önünde oluşturulan güvenlik kontrollü alanda basın mensuplarının fotoğraf ve video çekimi yapamayacağı belirtildi.

Mesajda, program boyunca belediye ekipleri tarafından çekilecek fotoğraf ve video kayıtlarının etkinliğin ardından basın mensuplarıyla paylaşılacağı ifade edilerek, gösterilecek anlayış ve iş birliği için teşekkür edildi.

Kararın, basının görevini yapmasının engellendiğini savunan bazı basın mensupları tarafından eleştirildiği öğrenildi.

Özellikle 24 Temmuz Basın Bayramı'nda alınan uygulamanın, 'basına sansür' niteliği taşıdığı yönündeki değerlendirmeler nedeniyle yerel basın camiasında rahatsızlığa yol açtığı belirtildi.

Konuya ilişkin Akçakoca Belediyesi'nden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.