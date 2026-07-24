Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesislerinin İmar ve Ruhsat İşlemlerine İlişkin Yönetmelik', bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ANKARA (İGFA) - Yeni yönetmelikle, ön lisans veya üretim lisansına sahip rüzgâr enerji santralleri (RES) ile güneş enerji santrallerinin (GES) imar planı, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ruhsatı süreçlerinde uygulanacak usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

İMAR VE RUHSAT İŞLEMLERİ BAKANLIK TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK

Yönetmelik kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; imar planlarının ve parselasyon planlarının onaylanması, yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgelerinin düzenlenmesi, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlemlerini yürütecek.

Düzenleme, yalnızca ön lisans veya üretim lisansına sahip RES ve GES projelerini kapsıyor.

Yönetmeliğe göre imar planları; üst ölçekli planlara uygun hazırlanacak, onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu bulunmayan alanlarda plan onaylanamayacak, ilgili kurum görüşleri alınarak hazırlanacak.

Kurum ve kuruluşlar planlara ilişkin görüşlerini 30 gün içinde bildirecek. Bu süre içinde görüş verilmemesi halinde olumsuz görüş bulunmadığı kabul edilecek.

Nazım ve uygulama imar planları ise eş zamanlı hazırlanıp onaylanabilecek.

PLANLAR 15 GÜN ASKIDA KALACAK

Bakanlık tarafından onaylanan imar planları internet sitesinde 15 gün süreyle ilan edilecek.

Bu süre içinde itiraz edilmemesi halinde planlar kesinleşecek. Yapılan itirazlar ise Bakanlık tarafından askı süresinin bitimini takip eden 15 gün içinde karara bağlanacak.

YAPI RUHSATI İÇİN 30 GÜNLÜK SÜRE

Yönetmelik kapsamında yapı ruhsatı başvurularında mimari, statik, elektrik ve mekanik projelerin yanı sıra tapu, zemin etüt raporu, fenni mesul ve şantiye şefi belgeleri gibi evrakların Bakanlığa sunulması gerekecek.

Başvuruda eksiklik bulunmaması halinde yapı ruhsatı 30 gün içinde düzenlenecek.

GES projelerinde, Bakanlığın uygun görmesi halinde ilave zemin etüt raporu istenmeyecek.

Yapı kullanma izin belgesi de 30 gün içinde verilecek

İnşaatın tamamlanmasının ardından lisans sahibi tarafından yapılacak başvuru üzerine, yapının projeye uygun olduğunun tespit edilmesi halinde Bakanlık tarafından 30 gün içinde yapı kullanma izin belgesi düzenlenecek.

Yapının kullanılabilir bölümleri için kısmi yapı kullanma izni verilmesine de imkan tanındı.

İŞYERİ AÇMA RUHSATI 5 GÜNDE DÜZENLENEBİLECEK

Yönetmelikle işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurularının uygun bulunması halinde Bakanlık tarafından 5 gün içinde ruhsat düzenlenebilecek.

Ancak ruhsatın kesinleşmesi için düzenlenme tarihinden itibaren 30 gün içinde sahada denetim yapılacak. Denetimde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde işletmeye bir defaya mahsus 15 günlük süre verilecek. Eksikliklerin giderilmemesi durumunda ruhsat iptal edilecek.

Bakanlık, ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıların tespit edilmesi halinde 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında işlem yapacak.

Yıkım kararı verilmesi durumunda yıkım işlemi ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından gerçekleştirilecek, masraflar ise lisans sahibinden tahsil edilecek.

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