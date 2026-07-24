Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habur Gümrük Kapısı'nda yürütülen modernizasyon çalışmalarıyla işlem kapasitesinin artırıldığını belirterek, 2026'nın ilk altı ayında günlük ortalama 1.409 ticari araç girişinin gerçekleştiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şırnak'taki Habur Gümrük Kapısı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, Türkiye'nin en önemli sınır kapılarından birinde gerçekleştirilen modernizasyon yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, modernizasyon çalışmaları kapsamında Habur Gümrük Kapısı'ndaki peron sayısının 24'ten 32'ye çıkarıldığını, böylece gümrük işlemlerinde kapasite, hız ve hizmet kalitesinin önemli ölçüde artırıldığını ifade etti.

Bakan Bolat'ın paylaştığı verilere göre, 2026 yılının ilk altı ayında Habur Gümrük Kapısı'ndan günlük ortalama 1.409 ticari araç, 535 binek araç ve 4 bin 98 yolcu giriş, 1.468 ticari araç, 568 binek araç ve 4 bin 385 yolcu çıkışı gerçekleşti.

Habur Gümrük Kapısı'nın Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan en stratejik ticaret geçiş noktalarından biri olduğunu vurgulayan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda gümrüklerin modernizasyonuna ve lojistik altyapının güçlendirilmesine yönelik yatırımların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Güçlü gümrük altyapısının dış ticareti desteklediğini ifade eden Bakan Bolat, Türkiye'nin bölgesel ticaret ve uluslararası lojistik ağlarında önemli bir merkez olma hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.