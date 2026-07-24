Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kapsamında bir mesaj yayımladı

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek mesajında şu ifadelere yer verdi. 'Demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın; doğru, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan, toplumsal bilinç ve ortak aklın oluşmasına önemli katkılar sunan en temel kurumlardan biridir.

24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılması, Türk basın tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olmuş; bu anlamlı gün, her yıl Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır. Basın özgürlüğü ile birlikte gazetecilik mesleğinin taşıdığı sorumluluk da artmış; doğru bilgiye ulaşma hakkının korunması, kamu yararının gözetilmesi ve etik değerlerden taviz verilmemesi, mesleğin en temel ilkeleri olmuştur.

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte bilgiye erişim kolaylaşırken, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın önemi de her geçen gün daha fazla artmaktadır. Bu noktada, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına gece gündüz demeden fedakârca görev yapan basın mensuplarımız, toplum adına önemli bir kamu hizmeti yürütmektedir.

Kayseri'mizin gelişimine, tanıtımına ve sahip olduğu tarihî, kültürel ve ekonomik değerlerin geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sunan; kamu kurumlarımız ile vatandaşlarımız arasında önemli bir köprü vazifesi gören yerel ve ulusal basın kuruluşlarımıza ve tüm basın emekçilerimize teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, basında sansürün kaldırılışının yıl dönümünde, meslek ilkelerine bağlı kalarak özveriyle görev yapan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm gazetecilerimize aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar temenni ediyorum.'