Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde yürüttüğü temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Akın, safra, moloz ve kullanılmayan ev eşyalarının gelişigüzel bırakılmasının çevre ve görüntü kirliliğine yol açtığını belirtti.

İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, ilçenin tüm mahalle ve sokaklarında çevre temizliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı bir safra ve atık toplama çalışması başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında; yol kenarlarına, boş alanlara ve çöp konteynerlerinin çevresine bırakılan safra, moloz, tadilat atıkları, bahçe atıkları ve kullanılmayan ev eşyaları toplanıyor.

Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, müdürler, amirler ve saha personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmaları yerinde takip etti, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alarak vatandaşlara duyarlılık çağrısı yaptı.

Atıkların gelişigüzel bırakılmasının yaşamı olumsuz etkilediğini belirten Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, 'Güzelbahçemizin tüm mahalle ve sokaklarında biriken atıkları tamamen ortadan kaldırmak amacıyla Fen İşleri Müdürlüğümüz ile Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün müdürleri, amirleri ve saha ekipleriyle birlikte kapsamlı ve özverili bir çalışma başlattık. Ekip arkadaşlarımız büyük bir sorumluluk duygusuyla sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bir noktayı temizledikten kısa bir süre sonra aynı yere yeniden moloz, safra veya kullanılmayan ev eşyalarının bırakılması, ekiplerimizin çalışmalarını zorlaştırıyor. Plansız ve kontrolsüz şekilde sokağa bırakılan atıklar, hem çevre kirliliğine hem de kent düzeninin bozulmasına yol açıyor. Ayrıca ekiplerimizin önceden belirlenen diğer hizmet noktalarına ulaşmasını geciktiriyor.

Vatandaşlarımızın da çevre temizliği konusunda bilinçli, duyarlı ve sorumlu davranmasına ihtiyacımız var. Ancak bu mücadeleyi yalnızca belediye ekiplerimizin çalışmalarıyla kalıcı hâle getirmemiz mümkün değil. Moloz, safra, tadilat atığı, eski mobilya, yatak, koltuk, dolap ve beyaz eşya gibi atıkların çöp konteynerlerinin yanına, kaldırımlara veya boş alanlara bırakılmamasını önemle rica ediyoruz. Bu tür atıklarını çıkarmak isteyen vatandaşlarımızın öncelikle belediyemizle iletişime geçmesi gerekiyor. İlgili ekip arkadaşlarımız, atıkların hangi koşullarda ve ne zaman alınabileceği konusunda gerekli bilgilendirmeyi ve yönlendirmeyi yapacaktır. Vatandaşlarımızdan ricamız, belediyemizle iletişime geçmeden bu tür atıkları sokağa bırakmamalarıdır. Tüm çabamız daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Güzelbahçe içindir. Halkımızla el ele verdiğimizde bu sorunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Güzelbahçe hepimizin evi; evimizi hep birlikte koruyacağız 'diye konuştu.

Güzelbahçe Belediyesi, vatandaşların safra alımı taleplerini Fen İşleri Müdürlüğüne iletebileceklerini duyurdu. Talepler için 234 5910 numaralı hat veya 234 2020 (Dahili: 1411) üzerinden iletişim kurulması gerektiği belirtildi.