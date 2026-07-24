İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın 5 ilçesinde yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonlarda 9,1 ton toz esrar elde edilebilecek 387 bin 882 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini, 10 şüpheliden 7'sinin tutuklandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da yasa dışı kenevir ekimine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyonlarda yaklaşık 9,1 ton toz esrar elde edilebilecek 387 bin 882 kök kenevir ve skunk ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır, Eğil, Kulp ve Çermik Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Sur, Yenişehir, Çermik, Kulp ve Eğil ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlara 41 operasyonel tim ve 310 personel katılırken, çalışmalarda Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) ile uzaktan algılama sistemlerinden de yararlanıldı.

Diyarbakır'da 'Yasa Dışı Kenevir Ekimine' yönelik düzenlenen operasyonlarda; 9,1 ton toz esrar elde edilebilecek 387 bin 882 kök kenevir ve skunk ele geçirildi.



Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır, Eğil, Kulp ve Çermik Cumhuriyet: pic.twitter.com/rMRAbzVmNT — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 24, 2026

Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken, operasyonda görev alan Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet başsavcılıkları ve operasyona katkı sağlayan personel tebrik edildi.